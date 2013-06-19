Sabah gazetesinin 'Duran Adam'ı istifa etti

Sabah'ın önünde 6 saatlik eylem yapan yazar Alper Bahçekapılı gazetesinden istifa etti..

Haftasonu Ekleri’ne müzik haberleri yapan gazeteci Alper Bahçekapılı, dün Sabah’ın önünde "duran adam" eylemi başlatmıştı.



Bahçekapılı, Sabah gazetesinin Gezi Parkı eylemlerindeki yayın politikasını protesto etmek amacıyla gazetenin cadde üstündeki ön kapısında 6 saat durduktan sonra eylemini sonlandırıp gazetesinden istifa ettiğini açıkladı..

Bahçekapılı şunları söyledi:

"Sabah Gazetesi önünde 6 saat durmamın ardından eylemimi sonlandırıyorum. Destek olan herkese teşekkür ederim. Bundan sonra gerçekleri olduğu gibi yansıtmayan hiçbir gazetede, Sabah dahil, yazı yazmayacağım. Hükümetin ve medya patronlarının baskısıyla düşündüklerini dile getiremeyen gazetecilerin özgürlüklerine kavuşması dileğiyle, teşekkürler."