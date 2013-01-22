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Sabah gazetesinin 'BDP: Tetiği çeken Kürt' haberine BDP'den tepki

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Sabah gazetesinin BDP'nin Paris suikastiyle ilgili yaptığı değerlendirmeyi çarpıttığını söyledi

22 Ocak 2013 16:50

 

BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, Sabah gazetesinin "BDP: Tetiği çeken Kürt" başlığıyla yayınladığı habere ilişkin bir açıklama yayınladı. Haberde konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerin ters yüz edildiği, içeriğin saptırılarak konunun başka bir yöne çekilmeye çalışıldığına dikkat çeken Baluken, "Sabah Gazetesi'nin bugünkü sayısında 'BDP: Tetiği çeken Kürt' başlığıyla yayınlanan haberde konuyla ilgili olarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler ters yüz edilmiş, içerik saptırılarak konu başka bir yöne çekilmeye çalışılmıştır" dedi.

Açıklamada Sabah gazetesinin  "BDP: Tetiği çeken Kürt" başlığıyla yayınladığı  haberde değerlendirmelerinin  içeriğin saptırılarak konunun başka bir yöne çekilmeye çalışıldığı vurgulandı.

BDP yaptığı yazılı açıklamada şöyle devam etti:

"İlk günlerde suikastla ilgili büyük sorumluluğun Fransa ve Türkiye hükümetine ait olduğunu belirtmiştik. Olayın tüm yönleriyle kamuoyuna açıklanmaması durumunda bu sorumluluğun büyük bir zanla birlikte devam edeceğini söylemiştik. Aynı zamanda bölgedeki bazı devletler ve uluslararası bazı güçlerin de yeni geliştirilecek müzakere ve diyalog sürecini sabote etmeye yönelik planladıkları bir olay olabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurmuştuk. Bilindiği gibi olayın üzerinden kısa bir süre geçmeden Hükümet yetkilileri herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmadan örgüt içi infaz değerlendirmesinde bulundu. Yapılan bu açıklamanın Türkiye devleti ve Fransa'nın bu olaydaki rolüne ilişkin şüphemizi arttırdığını ifade etmiştik. Soruşturmada gelinen aşama itibariyle ortaya çıkan tablo mevcut açıklamaların İran ve Suriye gibi devletlerle ilgili şüphelerden çok Fransa ve Türkiye'nin derin yapılanmalarının içerisinde olduğu, bir planlama dahilinde Kürt tetikçilerin kullanılmış olabileceği ihtimaline dikkat çektik. Geriye dönük baktığımızda herhangi bir belge ve bilgiye dayanmadan yapılan 'Örgüt içi infaz' açıklamalarının olayın muğlaklaştırılması, hedef şaşırtılması ve asıl derin odakların üstünün örtülmesi yönündeki kampanyanın bir parçası olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirttik.

Bütün bu değerlendirmelerimizin ters yüz edilmesi, Fransa ve Türkiye'nin rolüne ilişkin yaptığımız açıklamaların saptırılması, yine haberde 'İnfazda tetiği çeken Kürt' şeklinde bize ait olmayan bir ifadenin kullanılması, Paris olayını saptırmaya yönelik gayretlerin bir parçasıdır. Kaldı ki tetikçi Kürt olsa bile bu durum Fransa ve Türkiye'ye yönelik kuşkularımızı ortadan kaldırmamaktadır. Dolayısıyla adı geçen gazetede yer alan ve içeriği saptırılmış olan habere kamuoyu itibar etmemelidir. O haberin başlığı ve içeriği bizim tavrımızı yansıtmamaktadır.

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