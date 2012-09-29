Sabah gazetesinden CHP'lileri kızdıracak karikatür

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı hainlikle suçladığı Wikileaks belgelerinin sahte çıkmasıyla, eleştirilerin hedefi oldu.

Amerikalı diplomatların kriptolarını yayınlayan Wikileaks'in internetteki "wikileaks.org" adresinde 6 Haziran 2003 tarihli, Büyükelçi Robert Pearson imzalı bir kripto metni bulunuyor. Ancak bu metinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği ifadeler yer almıyor.



Oslo metni de yalanladı



Wikileaks belgeleri iddiasından önce de Oslo belgeleri skandalı yaşanmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, Oslo belgelerini açıklamış, ancak o belgeler de orijinal çıkmamıştı. Koç'un Oslo görüşmelerine ilişkin açıkladığı metni Habertürk'ün 10 Şubat 2012'de yayımladığını ve o metnin bizzat Başbakan Erdoğan tarafından yalanlandığını hatırlatan AK Partili Hüseyin Çelik, "CHP'ye günaydın" demişti.

Sabah gazetesi karikatüristi Salih Memecan da tüm bu gelişmelerin üzerine bugünkü karikatüründe CHP'lileri hedef aldı ve Kılıçdaroğlu'nu "Sazan" balığına benzetti.