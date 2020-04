Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç: Koronavirüs'le ilgili zerre paniğim ve korkum yok

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) için risk grubunda olduğunu buna karşın korku ve panik içinde olmadığını yazdı.

Medyanın panik havası yarattığını dile getiren Uluç, "Koronavirüs nihayet geldi. Mümkün olan tüm önlemlerin alındığı anlaşıldı. Sonuçları da görüldü ama, hem görsel, hem yazılı medyamızda, hâlâ panik yaratmak istercesine yazılar, yorumlar, açık oturumlar düzenleniyor.. Tabii bu yazı ve yorumlara kapılan, Koronavirüs'ten daha tehlikeli, 'stres' hastalığına yakalanan ve hayatlarını kendilerine ve çevrelerine zehir edenler var" ifadesini kullandı.

Uluç yazısında şunları kaydetti:

Bakın ne diyor bu uzmanlar, "En riskli grup (Yani ölüme en yakın olan, demek istiyorlar), 70 yaşın üstündekiler, şeker ve kalp hastaları..." Yani bire bir tarifle ben. Eksiği var, fazlası yok...

Yaşım 81, tam 40 yıllık şeker hastasıyım... Kalbimde 2 (iki) stent var. Yüksek tansiyon hastasıyım. Dahası.. Bir böbreğim yok. Kalın bağırsağımın nerdeyse hepsi alındı. Midem 15 kere kanadı. Ağır sarılık geçirdim, ölümün kıyısından döndüm. Yani karaciğerim bulutlu. Safra kesem taş dolu. Karın boşluğumda, göğsümü ayıran diyafram delikti. Dikildi. Karnımdan koca bir fıtık ameliyatı oldum. Boynumdan üç omur alındı. Kafam, üç takma titanyum üzerinde duruyor.Amma velakin ben, zerre moralimi ve keyfimi bozmadan her gün işime geliyor, yazılarımı yazıyor, günlük hayatımı aynen eskisi gibi devam ettiriyorum. Ne neşemi kaybettim, ne keyfimi..

Gene kalabalık dostlarla salı yemekleri, hafta sonu, cumartesi pazar brunçları, gene her maçı dostlarla birlikte izlemeler, gene sinemalar, tiyatrolar, konserler, gösterilere gitmeler..

Dün nasıl yaşıyorsam, bugün de aynen öyle.. Zerre paniğim, zerre endişem, zerre korkum yok. Yaşamımda yapacağım her değişikliğin stres getireceğini biliyorum. Stresin Koronavirüs'ten çok daha tehlikeli bir çağımız hastalığı olduğunu da biliyorum. Bu yüzden, dün nasıl yaşıyorsam, bugün de öyle devam ediyorum...

