Sabah gazetesi: Emekliye enflasyon artı yüzde 25 zam formülü masada

Geçtiğimiz hafta açıklanan asgari ücret zammı ardından gözler emeklilerin alacağı maaş zammına çevrildi.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarının iyileştirilmesi için talimat verdiği öne sürüldü. Habere göre emekli maaşlarına enflasyon artı yüzde 25 zam verilmesi formülü masada.

Habere göre düşük emekli maaşlarına ilişkin masada iki formül bulunuyor. Buna göre Üzerinde durulan ilk formül düşük maaş alan emeklilere seyyanen yapılacak zam ile maaşın belli düzeye çekilmesi yönünde. Bunun üzerine ayrıca bir zam gündeme gelebilecek. Üzerinde durulan ikinci formül ise emeklilere asgari ücret kadar ya da buna yakın bir zam verilmesi. Bu konudaki alt rakam ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık yüzde 40'lar civarında zam olması.

Şu anda üzerinde durulan hesaplamalar SGK ve Bağ-Kur emeklisine enflasyon artı yüzde 25 zam şekilde yapılıyor. Bu da yüzde 40'lar civarında artış anlamına geliyor.