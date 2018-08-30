Sabah gazetesi: CHP'nin kedisi tehdit savurdu

Sabah gazetesi, CHP Genel Merkezi'nin kedisi Şero adına açılan Twitter hesabında yapılan paylaşıma birinci sayfadan tepki gösterdi. Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu ile polemik yaşayan gazete, Şero adına atılan "Yandaşlara röportaj verenlere belediye konseri yok" mesajının mahalle baskısı niteliği taşıdığını iddia etti.

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Derya Köroğlu'nun "Yeni Türkü, sol dünya görüşü içerisinden çıkmıştır ama ulusal değerlerimize sahip çıkmak ve onları korumak açısından aynı zamanda 'muhafazakar' sayılırız" sözleri dikkat çekmişti. Röportajın yayımlanmasının ardından Köroğlu, "Cımbızla oradan çekilip parça parça kelimeleri bir araya getirerek bana 'söylettirilen' sözlere inanmayın. Benim cephemde ve duruşumda hiç bir değişiklik yok" açıklamasında bulunmuştu.

Sabah gazetesinden Derya Köroğlu'na verilen yanıtta ise "Tuba Kalçık sordu, Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu içtenlikle soruları yanıtladı. O ne istediyse röportaja o cümleler kondu. Sosyal medyada linç timi devreye girince Köroğlu birden çark edip Günaydın'a söylediklerini inkar yolunu seçti. Yılların sanatçısı, bu tutumuyla hem kendini bitirdi, hem de gazeteciliğe ayıp etti" denmişti.

Bunun üzerine CHP Genel Merkezi'nin kedisi Şero adına açılan Twitter hesabında "Yandaşlara röportaj verenlere belediye konseri yok" paylaşımı yapılmıştı.

Bugün gazetenin birinci sayfasında "CHP'den mahalle baskısı" başlığıyla yayımlanan haberde "Demokrat, özgürlükçü ve solcu olduğunu iddia eden linç korosu, Günaydın’a röportaj veren sanatçılara mahalle baskısı uyguluyor. Koroya CHP de katıldı: Yandaşlara röportaj verenlere belediye konseri yok!" ifadesine yer verildi.

"Akıl almaz ve insafsız bir mahalle baskısıyla CHP'ye eleştirilerin önü kesilmeye çalışılıyor. Baskının daniskasını yapan sanatçı, gazeteci ve medya kuruluşlarına CHP de katıldı. CHP, sanatçıları resmen tehdit ediyor" görüşü dile getirilen haber, şöyle devam etti:

Mahalle baskısı nedeniyle çark eden Derya Köroğlu'na bir baskı da sosyal medya fenomeni kedi Şero'dan geldi. CHP'liler tarafından kedi Şero adına açılan Twitter hesabından, 'Yandaşlara röportaj verenlere belediye konseri vermiyoruz. Derya Bey kusura bakmasın' diye tweet atıldı. Yönetmen Orçun Benli de "Kaydı dinledim. Söylediği şeyler dost meclisinde konuşulması gereken şeylerdi" diye tweet atarak düşünce özgürlüğüne karşı bir tutum sergiledi.

Şero’dan yanıt

Şero da gazetenin mesajını alıntılayarak "Tuvalet kağıdınız Günaydın bu sabah yeni dokusuyla bayilerde”ifadesini kullandı.