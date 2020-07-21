Sabah gazetesi CHP'li Muharrem İnce’nin 'düşündüğü' tweet'i haber yaptı!

İktidara yakın Sabah gazetesi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun "Ayasofya’ya gidecek misiniz" sorusuna verdiği "Muharrem Bey herkesin yerine gider" yanıtını hatırlatarak CHP’li Muharrem İnce’nin atmadığı ama atmayı düşündüğü tweet'i haberleştirdi.

Gazete, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Muharrem Bey herkesin yerine Ayasofya gider” açıklamasına yanıt olarak İnce’nin aklından geçirip yazmaktan vazgeçtiğini iddia ettiği tweet'i manşetine taşıdı.

Gazete, Muharrem İnce'nin "Sen domuz eti yemeye devam et. Biz namaza gideriz" şeklinde tweet atmayı düşündüğü, daha sonra paylaşımın engellendiği iddiasında bulunuldu.

Sabah gazetesinin söz konusu haberinde, şu ifadelere yer verildi:

"CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Muharrem Bey herkesin yerine gider" şeklindeki sözlerine İnce çok öfkelendi. İddiaya göre; İnce sosyal medya hesabından "Sen domuz eti yemeye devam et. Biz Ayasofya'da namaza gideriz" şeklinde paylaşımda bulunmayı düşündü. Ancak son anda partinin üst düzey yöneticileri tarafından engellendi."

"Rezil bir haber"

Muharrem İnce Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Sabah gazetesine sert tepki gösterdi. İnce, "İktidar medyası niyetimi okumuş, aklımdan geçenleri benim yerime düşünmüş, dibin dibi rezil bir habere imza atmış. Bunun sonu telepati, kahvenin dibi, telve veya papatya falıdır" diye yazdı.

Haber sosyal medyada tiye alındı. İşte haberle ilgili paylaşımlar: