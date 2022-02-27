Sabah gazetesi başyazarı: Putin işin tadını kaçırdı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Rusya'nın Ukrayna operasyonuna ilişkin olarak, "Putin işin tadını kaçırdı" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Putin, Ukrayna'dan bağımsız yaşayan iki ayrılıkçı bölgeye müdahale için askeri harekât başlattığında uluslararası kamuoyu bunu kısmen kabullenmişti. Ancak aradan 3 gün geçtikten ve hedefin tüm Ukrayna olduğu anlaşıldıktan sonra Putin'in işin tadını kaçırdığı ortaya çıktı. İnsan kayıpları, yıkılan evler ve yüz binlerce göçmen şu anda Putin'in yarattığı tablonun figürleridir. Açıkçası, barış zamanında böyle bir askeri harekât akla aykırıdır." ifadesini kullandı.