Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi: Türkiye Varlık Fonu 2019'da raporuyla epeyce ezber bozulacak

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Türkiye Varlık Fonu'nun 2019 raporunun Meclis'e sunulacağını belirterek, "Türkiye Varlık Fonu 2019'da raporuyla epeyce ezber bozulacak" görüşünü savundu.

Müderrisoğlu, "Türkiye Varlık Fonu Raporu (2019) kısa süre içinde TBMM'ye sunulacak. Bağımsız denetim şirketince hazırlanan rapordan sonra Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu da raporunu tamamlandı. Rapor, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından sevk edileceği Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Bu noktada, son bilgilendirme ise 30 Aralık 2020 tarihli. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in soru önergesine verdiği cevapta, Covid-19 salgınının olumsuz etkileri nedeni ile Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen, alanında uzman merkezi denetim elemanlarınca yapılan denetimin henüz tamamlanmadığına işaret ediyor." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu yazısında, "Ki o rapor da son halini aldı- Bilgiç, süreçle ilgili olarak da Meclis'in denetim yetkisini engelleyen bir durumdan değil, geciktiren durumdan söz edilebileceğini kayda geçiriyor.

Özetle...TVF'nun 2019 yılı performansına dair çok yönlü denetim raporları, anlaşılabilir üç aylık gecikmeyle TBMM'nin gündemine gelecek. Ve epeyce ezber de bozulacak." ifadesini kullandı.