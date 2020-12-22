Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Müderrisoğlu: Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da akdedilen mutabakat canlandırılabilir

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da akdedilen mutabakat canlandırılabilir." görüşünü savundu.

Müderrisoğlu yazısında, "Almanya ile özellikli görüşme döneminin başlamasını önemsemek durumundayız. Almanya'nın kolaylaştırıcı rolü, 'yaptırım mı, ortak çalışma mı?' ikilemindeki bazı Avrupa başkentlerini yeniden düşünmeye zorlayabilir. Nedeni de gayet açık. Dışişleri Bakanlığı'ndaki çalışmalar, AB Başkanlığı'nda şekillenen ajandalar bize gösteriyor ki...1- Yunanistan'la istikşafi (keşif amaçlı) görüşmeler başlayabilir.2- Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da akdedilen mutabakat canlandırılabilir.3- Doğu Akdeniz'de hidrokarbon kaynaklarının adil paylaşımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerdiği uluslararası konferans toplanabilir.4- Pandemi krizinden çıkarılan derslerle Türkiye'nin üretim, tedarik ve lojistik gücü gözetilerek, AB tarafında Gümrük Birliği'nin ileri versiyonuna yönelmesi yeniden ihtiyaç haline gelebilir. 5- Kıbrıs'ta BM gözetiminde, yeni ve yenilikçi müzakereler için zemin oluşturulabilir." düşüncesini dile getirdi.