Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi: Kurulan veya kuruluş hazırlıkları süren partileri daha ilk günden yargılamak hakkaniyete sığmaz

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, kurulan ve kuruluş aşamasındaki partilere ilişkin, "Partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Hedefini meşru siyaset yoluyla gerçekleştirmek isteyen her hareket başlangıçta saygıyı hak eder. Bu açıdan bakıldığında, kurulan veya kuruluş hazırlıkları süren partileri daha ilk günden yargılamak, şu ya da bu tarzda bir darbe terminolojisi ile yan yana getirmek hakkaniyete sığmaz." görüşünü savundu.

Müderrisoğlu, Kuşkusuz, onların ayrı ayrı vaatlerine ve kadrolarına bakılacaktır. Lakin bizim yaklaşımımız, parti programlarındaki sözler kadar, o siyasi yapının millet dışındaki karar merkezlerine vermesi muhtemel sözlerle alması mukadder güvencelere de odaklıdır. Yani, sade vatandaş yeni partilerin yürüyüşünü görmeyi öncelerken bizler eş anlı olarak kimlerle yürüdüklerine de bakmak zorundayız. Şayet o yürüyüş milletin yanı sıra, siyasete biçim vermeye hevesli iç ve dış çevrelerin beklentilerini karşılamaya dönük örtülü işbirliklerini de içeriyorsa, Türkiye siyasetinin geleceği adına sorgulanması gereken pek çok yön de mevcut demektir." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu yazısında şunları kaydetti:

Önce AK Parti, müteakiben MHP muhtelif iddialarla sürekli savunmada tutulacak, siyasi enerji içeriye döndürülecek, düne dair hesaplaşmasını muhalif kanallar eliyle yapmak isteyen maskeli siyasi aktörler ve onların bürokratları da bu cepheye mühimmat taşıyacaktır. Henüz devlette sistem dönüşümünün tamamlandığı düşünüldüğünde, devlete ilişkin farklı tasavvurları olan kişi ve kurumlar da boş durmayacaktır.

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AKP kurucularından eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni kurması, eski bakan Ali Babacan'ın ise yeni parti kurma hazırlığında olması tartışılmaya devam ediyor.