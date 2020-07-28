Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi: Bürokratik kariyerini AK Parti döneminde yapan bazı kilit isimlerin görevlerinden ayrılmaları özgün bir probleme dönüşmekte

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Maalesef, bürokratik kariyerini AK Parti döneminde yapan bazı kilit isimlerin farklı gerekçelerle görevlerinden ayrılmaları da özgün bir probleme dönüşmekte. Kurumların içini ve davranış kodlarını iyi bilen yetişmiş bu isimlere gerek içerideki gerek dışarıdaki akademik ve finansal çevrelerin sahip çıkması ise -görünür gelecekte- Truva Atı misali değişik nitelikte ataklara zemin ve malzeme hazırlanabileceğini gösteriyor!" düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu, "Piyasa aktörleri olarak tanımlanan para merkezlerinin iç ve dış ayakları Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın modelini, kullanacağı araçları görüyor ve ona göre kartlarını açıyor.

Albayrak da Türkiye ekonomisini operasyona açık hale getiren finans kuruluşlarının analistlerini, yerli akıl hocalarını, yöntemlerini ve zamanlamalarını öngörerek dik duruyor." görüşünü savundu.

Müderrisoğlu, "Lakin... Hafta sonu yapılan CHP Kurultayı'ndan yansıyan ekonomik söylemler, Kemal Kılıçdaroğlu ile 'dostlarımız' dediği açık ve örtülü ittifak ortaklarının çarşıyı karıştırmaya hazırlandıklarına işaret ediyordu. CHP'deki Erdoğan karşıtlığı ile piyasaların Albayrak karşıtlığı üzerine kurulan siyasi ve ekonomik oyuna, bilhassa 'sonbahar senaryoları'na karşı uyanık olmakta fayda var." ifadesini kullandı.

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