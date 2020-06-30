Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi: Birileri içselleştirmekte zorlansa da Bakan Albayrak'ın ‘Nev'i şahsına münhasır’ özellikleri ve öncelikleri var

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için, "Birileri içselleştirmekte zorlansa da ‘Nev'i şahsına münhasır’ özellikleri ve öncelikleri var" yorumunu yaptı.

Müderrisoğlu, eski alışkanlıklarda ısrar ile yeni şartlara uyum arasında kritik kavşağa girmekte olanlara ekonomide hassas başlıklar olduğunu belirterek, "Finansal güvenliği önceleyen ilave adımlar, piyasanın 'yeni normalini' destekleyecek kararlar, dolarizasyonu hızla tersine döndürecek hamlelerin devamı ile 2021 yılı için güçlü 'Türkiye Bilançosu' hazırlığı, kalkınmada ivmelenmenin artırılması, 'ithalat kolaycılığı yerine yerli üretimi, ihracatı, çok yönlü turizmi ve iç talep' dengesini gözeten düzenlemelerin sürdürülmesi, istihdam Kalkanı kapsamında işverenin rekabetçiliğini gözeten, aynı anda gençlere yenilikçi iş fırsatları yaratan mikro önlemlerin sahaya yansıtılması, dış ticarette dengelenme hedefi için yerel paralarla ticaretin kapsama alanının genişletilmesi, Türkiye aleyhine işleyen mekanizmaların değiştirilmesi, Türkiye'deki tahvillere uluslararası yatırımcıların erişiminin kolaylaştırılması, tasarruf-yatırım eşitliğinin kurulması için iç tasarrufların artırılması (Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi dahil), alternatif yatırım araçlarının geliştirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi." maddelerini sıraladı.

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