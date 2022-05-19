Sabah gazetesi: 3600 ek gösterge düzenlemesiyle maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış yolda

Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde detaylar belli oldu.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre yapılacak değişiklikle milyonlarca memur, emekli için ek göstergeye "yansıtma oranı" formülü ile artış alacak.60 puanlık yansıtma oranı brüt maaşı 1450 lira artıracak. 30 yıllık memurun ikramiyesi 43.500 lira fazla olacak. Göstergesi olmayan memur kalmayacak.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, hükümetle paylaştıkları çalışmaya göre ek göstergede 60 puanlık bir yansıtma oranı artışıyla brüt aylıkta ortalama 1.450 lira artış olacağına dikkat çekerek, "Yansıtma oranı ek göstergede püf noktası. 30 yıl çalışan bir memurun emekli ikramiyesi de 43 bin 500 lira artar" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son düzenlemelerin yapıldığı ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibariyle tamamlayacaklarını açıklamıştı.

Kariyer mesleklerine 600-800 puan eklenecek

Unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, yöneticiler, avukatlar, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak. Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak.