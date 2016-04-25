Sabah, eski Savcı Muammer Akkaş'a 35 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildi

Sabah gazetesi, 'Marmara'nın imamları' başlığıyla yayımlanan (20 Mart 2016) haberi nedeniyle 25 Aralık soruşturmasını yürüten eski Savcı Muammer Akkaş'a 35 bin lira tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Gazete, tazminat kararını 'skandal' diye yorumlarken, Tekirdağ 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1 Mart 2016 tarihli, 2016/51 No'lu kararının gerekçesinde, "Davacı, savcı olup kendisi hakkında belli bir gruba ya da örgüte mensupmuş gibi haber yapılması ve görevi ile ilgili soruşturma faaliyetini yürütürken tarafsız davranmadığı algısı oluşturulması, kişilik haklarının ihlalidir. Gerçekliği kanıtlanmayan bu haberle davacının kişilik haklarının zarar gördüğü kanaatine varılmıştır" denildi.

Sabah gazetesinin tazminata mahkûm edildiği haberde, "Gerçek bir devlet mantığıyla kurulan Paralel Devlet Yapılanması'nın (PDY) Türkiye'deki şeması belgeleriyle ortaya çıkarıldı" denilirken "Paralel Yapı'nın Türkiye'deki illegal idari yapılanmasının başında imamlar var. Marmara Bölge ve İstanbul İl İmamı A. K.,'e bağlı olarak İstanbul, Bursa, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'de 8 il imamı bulunuyor" ifadeleri yer alıyordu.

Kararı, bugünkü manşetine taşıyan Sabah gazetesi ise suçlamaları reddetti ve yargının kararını 'skandal' olarak yorumladı.