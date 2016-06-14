Sabah: Fransa'daki muhalefet, hızlı büyüme için başkanlık sistemini destekliyor

İktidara yakın Sabah gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın yarı başkanlıktan tam ve güçlü başkanlık sistemine geçmeyi planladığını öne sürdü. "Tam yetkili ve güçlü başkanlığa geçelim" başlığıyla yayımlanan haberde, "Cumhurbaşkanı Hollande'ın sistemde reform ve güçlü başkanlık modeli önerisini Nicolas Sarkozy'nin partisinin ağır topları da destekliyor. Örneğin, Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde başbakanlık yapmış olan François Fillon. Daha önemlisi Fillon daha başbakanlık koltuğunda otururken "Ülkeyi tek başına yöneten bir başkan ve yetkileri güçlendirilmiş bir meclis" önerisinde bulunmuş, Fransa'nın çift başlılıktan kurtarılması gerektiğini savunmuştu" ifadesi yer aldı.

Gazetenin bugünkü nüshasında yer alan (14 Haziran 2016) haber şöyle:

Fransa yarı başkanlıktan başkanlık sistemine geçmeyi tartışıyor. Tartışmanın öncülüğünü de Cumhurbaşkanı Hollande yapıyor



Hollande "İstikrar için iki başlılık bitmeli" derken, eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin partisinin ağır topları da destek veriyor



Yarı başkanlık sistemiyle yönetilen Fransa, başbakanlık makamı ve görevinin lağvedilmesini ve tüm yetkilerin güçlü bir başkanda toplanmasını tartışıyor. Tartışmanın başını da Cumhurbaşkanı François Hollande çekiyor. Hollande yakın çevresiyle paylaştığı "sistemde reform" önerileni ve gerekçelerini şöyle sıralıyor:



Kurumlar günümüz gerçekleri ve ihtiyaçlarıyla uyuşmuyor ve karar alma sürecini ağırlaştırıyor. Bir tasarının yasalaşması en az 6 ay sürüyor. Sonuçlarının görülebilmesi için de 6 ay sabretmek gerekiyor.



Bu durum sosyal huzursuzluklara yol açıyor. Çalışma yasası reformunun uzaması nedeniyle insanların sokaklara dökülmeleri, greve gidilmesi bu uzun ve ağır sürecin en taze örneği.



Ayrıca eninde sonunda her icraat devlet başkanına gittiğine göre, bu kadar uzun bir prosedür sürecine ne ihtiyaç var:

Yasama yetkisini parlamentoya, yürütme yetkisini de başkana verirsiniz, olur biter.



Sistemin böylece basitleştirilmesi ve netleştirilmesi, reformların önünü açar, icraatı hızlandırır.

Önemli olan istikrar

Cumhurbaşkanı Hollande'ın sistemi yenileme önerileri arasında parlamentonun feshedilememesi ve hükümetin varlığının korunması da yer alıyor. "Parlamentodaki çoğunluk bir partiden, halkın seçtiği başkan bir başka partiden olursa, rejim krizi doğmaz mı?" tartışmalarına ise Hollande'nin yanıtı şöyle: "Öyle bir olasılık çok düşük. Çünkü başkanlık ve parlamento seçimleri aynı anda yapılacağı için, "İstikrarın korunması" seçmenin tercihini etkileyecek. Bu da başkanın ve parlamento çoğunluğunun aynı partiden seçilmesi sonucunu doğuracak." Fransa'daki parlamento sistemi de iki kanatlı. Bir yanda millet meclisi var öbür yanda senato. Hollande senatonun işlevlerinin daraltılmasını ve bir tür il genel meclisine dönüştürülmesini öngörüyor. Böylece sadece meclis yasama ve denetim yetkilerine sahip olacak. Başkan da bakanları atayıp yürütme erkini üstlenecek.

Eski Başbakan Fillon'dan destek

Cumhurbaşkanı Hollande'ın sistemde reform ve güçlü başkanlık modeli önerisini Nicolas Sarkozy'nin partisinin ağır topları da destekliyor. Örneğin, Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde başbakanlık yapmış olan François Fillon. Daha önemlisi Fillon daha başbakanlık koltuğunda otururken "Ülkeyi tek başına yöneten bir başkan ve yetkileri güçlendirilmiş bir meclis" önerisinde bulunmuş, Fransa'nın çift başlılıktan kurtarılması gerektiğini savunmuştu.