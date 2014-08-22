Sabah: Fidan'ın İmralı ziyaretinde silahları bırakma takviminde anlaşıldı

Sabah gazetesinde yer alan bir haberde, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve beraberindeki heyetin İmralı’da PKK lideri Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmede, silahsız yol haritasının tüm ayrıntıları ile masaya yatırıldığı belirtildi. Habere göre, silahları bırakma formülü, eve dönüşün kimleri kapsayacağı, rehabilitasyon, sosyal güvence, takvimin nasıl işleyeceği, güven başta olmak üzere çok sayıda başlıkta uzlaşı sağlandı.

Sabah gazetesinin bugünkü (22 Ağustos 2014) nüshasında yayımlanan “Eve dönüşe yasal güvence” başlıklı haber şöyle:

‘Eve dönüşe yasal güvence’

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve beraberindeki heyetin İmralı görüşmesinde mutabakata varıldı. Buna göre çözüm süreci bir takvime bağlanacak, eve dönüş, rehabilitasyon, sosyal haklarla ilgili endişelere karşı yasal güvence verilecek.

Silahların toprağa gömülmesi için yürütülen çözüm süreci işlerken baş döndüren bir trafik yaşanıyor. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın açıkladığı İmralı'daki 14 Ağustos görüşmesinin yaklaşık 8 saat sürdüğü belirtiliyor. Görüşmede PKK lideri Abdullah Öcalan sürecin etkinliğinin artırılması için kayda geçmesi ve çerçeve yasanın içinin doldurulmasını talep etti. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet silahsız yol haritasını tüm ayrıntıları ile masaya yatırdı. Silahları bırakma formülü, eve dönüşün kimleri kapsayacağı, rehabilitasyon, sosyal güvence, takvimin nasıl işleyeceği, güven başta olmak üzere çok sayıda başlıkta uzlaşı sağlandı.

4 kritik başlık

Yeni dönemde görüşmeler Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'nca yürütülürken İzleme Kurulu'nun yanı sıra kayıtların tutulması için de bir sekretarya oluşturulacak. Görüşmelerin temelini Çözüm Yasası oluştururken, toplum desteğinin alınması için uzman ekipler, sivil toplum kuruluşları ve medya da aktif rol alacak. Ortaya çıkacak metin mutabakata bağlanırken, gerekirse Bakanlar Kurulu kararıyla uygulama planına dönüşecek. Endişelerin giderilmesi için yasal güvence verilecek. Görüşmelerde, yol haritasının kapsamı, niteliği, süresi ve güvence olmak üzere 4 konu ön plana çıktı. Ortadoğu'daki gelişmelerle sürecin hayati nitelik kazandığı vurgusu yapılırken, bunun da demokratik ittifakla mümkün olabileceği ifade edildi. Çerçeve yasayla önemli bir bariyerin aşıldığı tespiti yapılırken, tüm aşamaların takvime bağlanmasında uzlaşıldı.

'Birileri süreci baltalamak istiyor'

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın başkanlığında önceki akşam gerçekleştirilen 3 saatlik çözüm zirvesinde "sürecin baltalanmak istendiği" tespiti yapıldı. Zirvede, eylül ayında açıklanacak "Silahsızlanmanın yol haritası"na ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılırkan MİT Müsteşarı Hakan Fidan İmralı ziyaretiyle ilgili bilgi verdi.