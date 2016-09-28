Sabah: FETÖ'nün propaganda imamı Emre Uslu ABD'de sefasını sürüyor

Sabah gazetesi, Fethullah Gülen cemaati mensubu olduğu iddia edilen Emre Uslu'yu ABD'nin Virginia eyaletinde görüntüledi. Hakkında 'FETÖ' soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Uslu'nun cemaatin eski Bursa İl İmamı olduğu iddia edilen İsa Saraç'ın başkanı olduğu Fairfax'teki Virginia International University'de ders verdiği ileri sürüldü. Haberde, Uslu'nun bu okuldaki ofisini cemaatin önemli isimleriyle buluşma merkezi olarak kullandığı ve tüm faaliyetlerini buradan koordine ettiği iddia edildi.

Sabah'ta Abdurrahman Şimşek imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

FETÖ'nün propaganda karargâhı olan bu üniversiteye gelen örgüt yöneticilerinden bazıları ise şunlar: Darbe girişimi gecesi "Keşke albay olsaydım, darbe olursa millet sokağa çıkmaz" diyen Prof. Osman Özsoy, darbe girişiminin olduğu saatlerde FETÖ propagandası yapan Özgürlük Zamanı adlı programın sunucusu Şemsettin Efe, FETÖ'cü eski futbolcu Hakan Şükür ve anne babası tarafından evlatlıktan reddedilince soyadını Gülen olarak değiştiren basketbolcu Enes Kanter. Ayrıca Samanyolu TV'nin sunucularından Metin Yıkar da çocuklarını bu üniversitede okutuyor.

Uslu, FETÖ'nün insan kaynakları merkezi gibi çalışan üniversitede ağırlıklı olarak yurtdışından gelen öğrencilere ders veriyor. Ancak asıl mesaisi FETÖ'nün propaganda işleri. Uslu, burada Twitter ile Yeni Yön adlı sitesindeki manipülatif paylaşımları organize etmekle meşgul. Pek çok FETÖ üyesi çocuklarını bu okulda okutuyor ve lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimden sonra örgütün kadrosuna dâhil ediyor.

Emre Uslu da tıpkı diğer FETÖ imamları gibi ABD'de lüks içinde yaşıyor. Hem kendisinin, hem de eşinin arabası var. Şu anda oturduğu evi satın aldığı belirtiliyor. Uslu'nun arkasında FETÖ'nün en önemli finansörlerinden İsa Saraç var. Saraç, ABD'deki diğer kaçak FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın da patronu...

İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 25 Mart 2015'te hakkında yakalama kararı çıkardığı Uslu, Virginia'da George Mason University'nin hemen bitişiğindeki bir evde oturuyor. Emre Uslu, 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan aranıyor. Ancak suçluların iadesi konusunda anlaşmamız bulunmasına rağmen ABD'de, FETÖ koruması altında yaşıyor.



Emre Uslu'nun Türkiye'de arandığı en önemli dosyalar Selam Tevhid ve Tahşiye kumpası dosyaları. Uslu, 28 Ekim 2015'ten beri de İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinin mavi kategorisinde yer alıyor. Bakanlık, Uslu'nun yakalanmasına yardım edeceklere 1.5 milyon liraya kadar ödül verileceğini açıklamıştı.

15 Temmuz'u yazmıştı

Firari Emre Uslu, 14 Mart'ta "Bilet paramı ödemek isteyenler, lütfen 22 Temmuz-2 Ağustos arasında DC (Washington)- İstanbul bileti alın. E-mailimi biliyorsunuz" diye tweet atmıştı. Bu tweet, tıpkı darbeden bir gün önce "Yatakta basıp şafakta asacaklar" tweeti atan Tuncay Opçin gibi Uslu'nun da darbeden haberdar olduğunu gösteriyor.



Virginia International Universty'nin gediklilerinden FETÖ'cü akademisyen Osman Özsoy da darbeden önce şunları söylemişti: "Yüzde 50 desteği falan iplemeyin. Ben siyaset bilimi profesörüyüm ya. Altyazı geçin televizyondan yarın sokağa çıkma yasağı var diye bakın sokağa çıkıyorlar mı? Bütün darbeler cuma günü oluyor. Hocaların evleri cami avlusundadır. Namaza bile geçmezler korkularından. Türkiye'de insanların demokrasi için sahaya çıkmak gibi bir hassasiyeti yok. Bunlar kuru kalabalıklar."

FETÖ ve CIA adına çalıştı

Emre Uslu, 1997'de Polis Akademisi'nden mezun oldu. Komiser yardımcısı ve komiser olarak çalıştı. ABD'de Utah Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Bu süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki FETÖ yapılanması, 2 seneliğine Uslu'ya 'pasif görev' izni verdi. Uslu, burada FETÖ ve CIA hesabına çalıştı.

19 Ocak 2014'te Adana'da MİT TIR'larının durdurulma operasyonunu da kapsayan Selam Tevhid kumpası davasının Gülen'le birlikte baş sanıklarından Emre Uslu hakkında ayrıca 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'casusluk' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından da Şubat 2015'te yakalama kararı çıkarılmıştı.

Selam Tevhid iddianamesinde Uslu'nun MİT TIR'ları kumpasındaki rolü şöyle anlatılıyor: "19.01.2014'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde MİT'e ait yardım TIR'larının durdurulmasından birkaç gün kadar önce yazdığı mesajlar ile Suriye Türkmenleri'ne insani yardım malzemesi taşıyan TIR'ların durdurulması talimatını vermişlerdir.

Gülen ve Uslu tarafından verilen talimat doğrultusunda Adana, Hatay ve Ankara il jandarma komutanlıklarına bağlı olarak görev yapan şahıslar koordineli biçimde sahte ihbar ve delillerle MİT'e ait yardım TIR'larını durdurmuşlar, MİT mensuplarını silah doğrultarak yere yatırmışlar, kelepçeleyerek darp etmişler, olay yerinde hazır bulunan basın mensupları aracılığı ile yardım TIR'larının görüntülerini medyaya servis etmişlerdir."