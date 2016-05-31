Sabah: FETÖ'nün bir kamyonet dolusu himmet dekontu ele geçirildi

İktidara yakın Sabah gazetesi, Gülen cemaatine yönelik İstanbul, Konya ve Kırklareli'nde gerçekleşen operasyonlarda bir kamyonette ele geçirilen belgelerde himmet dekontlarının ele geçirildiğini yazdı. Gazete, belgelere ilişkin "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarda adı geçen ve geçen Maltepe'de yer alan 'saklı gizli' anlamındaki Pinhan adlı restoranı teknik ve fiziki takibe aldı. İzleme devam ederken restorandan bir kamyonete belgeler yüklendiği belirlendi. İmha edilmek istenen himmet belgelerinin yüklendiği kamyonetle ilgili 33 kişi gözaltına alındı. 65 kişilik gözaltı listesinde bulunan örgütün mali sorumlusu Ali Çelik ve eski Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz’ın ise yurtdışına kaçtığı belirlendi" ifadesini kullandı.

Sabah’ın manşetten “Haraç imamları da Pensilvanya’ya kaçtı” başlığıyla verdiği haber şöyle:

"İmha edilmek istenen himmet belgelerinin yüklendiği kamyonetle ilgili 33 kişi gözaltına alındı. 65 kişilik gözaltı listesinde bulunan örgütün mali sorumlusu Ali Çelik ve eski Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz’ın ise yurtdışına kaçtığı belirlendi

FETÖ/PDY'ye finansman sağladıkları iddiasıyla İstanbul, Konya ve Kırklareli'nde düzenlenen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı. Yakılmaya gönderilen himmet dekontlarından ve listelerinden ele geçen bilgiler ışığında 65 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı. Himmet trafiğine ait belgeleri yakmaya çalışan, 15.5 milyon doları yurt dışına kaçıran ve 60 milyon liralık şüpheli para transferi gerçekleştiren şüphelilerden, adreslerinde bulunamayan Gülen'in sağ kolu Mustafa Özcan ve Bank Asya'nın ortaklarından Ali Çelik ile Bank Asya eski Genel Müdürü Ahmet Beyaz'ın ise Pensilvanya'ya kaçtığı iddia edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014'te bir ihbar üzerine başlattığı soruşturma çerçevesinde FTÖ/PDY'ye finansman sağlayan bir grup şüphelinin ilişkileri inceleniyordu. Soruşturma sürerken bir vatandaştan gelen "FETÖ mensupları Maltepe'de bir restoranttaki himmet listelerini Samandıra'da bir inşaatta yakacaklar" şeklindeki ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarda adı geçen ve geçen Maltepe'de yer alan 'saklı gizli' anlamındaki Pinhan adlı restoranı teknik ve fiziki takibe aldı. İzleme devam ederken restorandan bir kamyonete belgeler yüklendiği belirlendi.

3 bin 500 kişilik haraç listesi

Polis kamyoneti durdurarak, arama yaptı. Kamyonetin kasasında çöp torbaları içinde ıslak imzalı FETÖ yardım toplama belgeleri, FETÖ'nün finansmanını gerçekleştirilen kişilere yönelik notlar, yapının yurtdışındaki okulları ile ilgili dokümanlar ve örgütün Anadolu yakasındaki en büyük mütevellisine ait 3 bin 500 kişinin adının yer aldığı bir "mali kayıt defteri" çıktı. Himmet, gayri resmi harcamalar ve para transferlerinin yer aldığı defteri detaylıca inceleyen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün aralarında "Kıta Sorumlusu" ile "Türkiye Mali Sorumlusu"nun adlarının da bulunduğu 65 şüpheliyi bir bir belirledi.

60 milyon liralık para transferi

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda şahısların yurt dışı bağlantılı faaliyetlerde bulundukları, başta ABD olmak üzere çok sayıda yurda giriş ve çıkış kayıtlarının bulunduğu ve yüklü miktarda parayı yurt dışına kaçırdıkları belirlendi. Soruşturmayı İstanbul Mali Polisi ile birlikte yöneten MASAK, hazırladığı raporda örgütün topladığı 15 milyon 500 bin doları bankacılık sektörü üzerinden Mısır ve bazı Arap ülkelerine aktardığını, Bank Asya'da örgütsel amaçlı açılan 6 ayrı hesapta burs, kurban, himmet adı altında vatandaşlardan toplanan 8 milyon 700 bin lira toplanıp aklandığını belirledi. Örgüt şirketleri arasında 60 milyon liralık şüpheli para transferlerinin gerçekleştirildiğini de tespit eden MASAK yetkilileri 2014-15 döneminde Bank Asya'dan 4 milyon 500 bin liralık usulsüz kredi kullandırıldığını da tespit etti.

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, İstanbul, Konya ve Kırklareli'nde dün sabah FETÖ'ye yönelik şafak operasyonu düzenledi. Önceden belirlenen adreslere giren ekipler, 33 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin bulunduğu adreslerin yanı sıra 7 şirket ve 1 dernekte arama yapan dedektifler, çok sayıda dijital belleğe ve dökümana el koydu. Gözaltına alınan örgüt üyeleri, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. 65 kişilik gözaltı listesinde bulunan isimlerden 14'nün yurtdışına kaçtığı belirlenirken, adları yakalama listesinde yer alan ve FETÖ/ PDY'nin 2 numarası olarak bilinen Mustafa Özcan ile örgütün Türkiye Mali Sorumlusu olarak bilinen Ali Çelik ve Bank Asya'nın eski genel müdürü Ahmet Beyaz'ın da Pensilvanya'ya kaçtığı belirlendi. Beyaz ve Çelik'in kamyonete baskın yapılacağı haberini önceden alarak apar topar yurtdışına kaçtıkları düşünülüyor. İllegal yollardan yurtdışına çıkan 14 isim arasında örgütün bölge imamlarının da bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Çek Kanunu'na Muhalefet", "Yardım Toplama Kanunu'na Muhalefet" ve "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet"le suçlanıyor.

Yakalanacaklarını anlayınca firar ettiler

FETÖ'nün finans şûrasının başındaki isim olan Mustafa Özcan Mart 2014'te bir mali polis operasyonu öncesi sırra kadem basmıştı. Ali Çelik ve Ahmet Beyaz da Maltepe'deki operasyon öncesi kaçtı."