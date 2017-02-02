T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sabah: FETÖ'den yargılanan darbeci askerlere maaş ve ikramiye bağlandı

"2 bin 380 askerin ikramiyesini aldı"

02 Şubat 2017 12:38

Sabah gazetesi, 'FETÖ’den yargılanan aralarında generallerin de bulunduğu 3 bin 500 askere emekli aylığının bağlandığını iddia etti. "Konunun Meclis’e taşınacağını" ileri süren Sabah'ın haberinde, İzmir'de ikişer kez müebbet hapisle yargılanan komutanların 5 ila 6 bin lira emekli maaşı aldığı öne sürüldü. 2 bin 380 askerin ikramiyesini de aldığı iddia edilirken, "SGK, hizmet birleştirmesi yaptığı tespit edilen bin 120 kişiye ise emekli ikramiyesi verilmeyeceğini açıkladı" dendi.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği İzmir İl Başkan Yardımcısı Hamdi Tütüncü, emekli olan generallerin OYAK'ta (Ordu Yardımlaşma Kurumu) biriken 800 bin lira ile 1 milyon lira arasında birikmiş parayı ikramiye olarak aldıklarını söyledi. Tütüncü, "Astsubayların 220 bin, albayların 400 bin, generallerin ise 800 bin ile 1 milyon lira arasında biriken paraları oluyor. Emekli olduklarında bu birikmiş paraları alıyorlar" şeklinde konuştu. AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya ve Hamza Dağ konuyu Meclis'e taşıyacaklarını belirtti. Darbeci subaylara devletin kasasından emekli maaşı ödendiği İzmir'deki ifadelerle ortaya çıkmıştı. 270 sanığın yargılandığı davada tutuklu generallerin ve bazı üst düzey subayların cezaevindeyken emeklilik işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu'na dilekçe yağdırdığı ortaya çıkmış, darbeci hainlerin 5-6 bin lira emekli maaşı aldıkları belirlenmişti. Eski tuğgeneraller Nihayet Ünlü ve Nadir Sayan, Mehmet Nuri Başol 6 bin TL, Albay Oksal Çelik de 5 bin TL emekli maaşı aldığını beyan etmişti.

Karara iktidar çevrelerinden gelen tepkiler şöyle:

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ: Böyle bir saçmalık olamaz, darbe girişiminin baş aktörleri olan bu hainlerin devletten para almaları söz konusu olmamalı, kaldı ki bu hainlerin rütbeleri sökülerek ordudan ihraç edildi. Bu konuyu Milli Savunma Bakanımızla görüşüp, Meclis'e taşıyacağız.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Şevket Tezel: TC vatandaşlığından çıkarılmadıkları sürece emekli aylıklarını almalarına engel durum yok. Vatandaşlıktan çıkarıldıklarında maaş alamazlar.

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik: Vatan hainliğindenbahsediyoruz. Bu kişiler askeriyede ne karşılığında maaş almışlar?Bunların emekli maaşları tedbiren engellenmeli ve durdurulmalı.

AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık: Devletin hazinesinden bu parayı alanlara bu para haram zehir zıkkım olsun. Bir an önce konuya çözüm bulunup darbeci askerlerin devlettenpara almaları engellenmeli.

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya: FETÖ'cü generallerin aldığıemekli maaşları 'kazanılmış hak' statüsünde olduğu içindokunulamıyor. Ama bu yasanın değişmesi için sonuna kadartakipçisi olacağım.

ETİKETLER

15 Temmuzdarbeci askerlerFETÖyargılamamaaş ve ikramiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24