Sabah: FETÖ yurt dışına 20 milyar dolar kaçırdı

Sabah gazetesi, 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen cemaatinin yurt dışına 20 milyar dolar kaçırdığını iddia etti. Haberde, para çıkışlarının öğrenciler, esnaf, vatandaşlar adına açılan küçük hesaplar, sanal para kuruluşları ve havaleler yoluyla yapıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre, son üç yıllık dönemde cemaatin finansörü şirketler üzerinden yaptığı para trafiği 100 milyar dolara ulaşıyor.

Sabah'ta yer alan haber şöyle:

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 42 kurye imamı üzerinden yürüttüğü karanlık dolar trafiği deşifre oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Emniyet'in üç koldan yürüttüğü incelemede FETÖ'ye bavullarla para taşıyan 42 imam belirlendi. 17-25 Aralık 2013 darbe girişiminden sonra paratrafiğinde bu imamlar aracılığıyla İngiltere'den Nijerya'ya, Sudan'dan Malta'ya kadar geniş bir ağda 3.5 milyar dolarlık bir para götürüldüğü saptandı. Örgütün öğrenciler, esnaf, sadece vatandaşlar adına açılan küçük hesaplar, sanal para kuruluşları ve havaleler üzerinden yurtdışına çıkardığı paranın ise 20 milyar doları bulduğu hesaplandı.

15 Temmuz'dan sonra kaçış

FETÖ yöneticilerinin, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından, Avrupa'daki bazı önemli bankalarda milyonlarca euroluk hesaplar açtığı görüldü. MASAK tarafından yapılan resmi başvuru ile terörün finansmanı için kullanılan paraların bulunduğu banka hesaplarının kapatılması istendi. Uzmanlar, 14 Avrupa ülkesi ve ABD başta olmak üzere İngiltere'den Nijerya'ya Sudan'dan Malta'ya kadar geniş bir ağda para transferi gerçekleştiğini saptadı. Savcılıklarda alınan ifadeler, itiraflar, ihbarlar da dikkate alınarak yapılan tespitlerde FETÖ, 17-25 Aralık sonrasında yurtdışına 20 milyar dolara yakın para kaçırdı. Kuryeler aracılığıyla bavullar ve farklı yöntemlerle çıkarılan tutarın da 3.5 milyar dolar olduğu belirlendi. Kuryelere ilişkin soruşturma açıldı.



ÖĞRENCİLERİ KULLANDILAR

Yapılan son incelemelerde FETÖ yöneticilerinin çok sayıda öğrencinin hesabına yüklü tutarlarda para yatırdığı saptandı. FETÖ üyelerinin, bilgisayarların teknik takibe maruz kalacağını düşünerek her iletişimi kuryeler aracılığı ile yaptığı belirlendi. Örgüte para toplayan imam ve abilerin de paraları birbirine kuryeler vasıtasıyla ilettiği görüldü.

"100 milyar dolara hükmediyor"

Terör örgütünün finans trafiğini yöneten kilit isimler ve kuryeler küresel kıskaca alındı. Örgütün parasını aklayan kurye imamlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İstihbarat ve emniyet birimleri finans kurumları, döviz büroları başta olmak üzere geniş bir alanda şüpheli işlemleri takip etti. Kuryelerin bu parayı, örgüt üyeleri adına kurulan şirketler üzerinden akladığı saptandı. Son üç yıllık dönemde örgütün finansörü şirketler üzerinden yapılan para trafiği 100 milyar dolara ulaşıyor. Maliye, şüpheli işleme dayalı transferleri durdurma yetkisini kullanarak, terör örgütünün yurtdışına kaçırdığı varlıklar için de resmi başvuruda bulundu. Darbe girişiminde doğrudan rol alan isimlere ait şirketlerin mal varlıklarının dondurulması istendi.