Sabah: FETÖ, Gar katliamından bir gün önce mensuplarını ByLock ile uyardı

Sabah gazetesi, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturmasında gözaltına alınan 'Merve' kod adlı cemaat mensubunun etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde itirafçı olduğunu öne sürdü. İddiaya göre, kadın, 10 Ekim 2015'te IŞİD tarafından gerçekleştirilen 2'si çocuk 102 kişinin öldüğü, 391 kişinin yaralandığı Ankara Gar saldırısından bir gün önce haberlerinin olduğunu söyledi. Cep telefonunda yüklü olan ByLock programına örgüt yöneticilerinden gelen mesajla uyarıldıklarını anlattı.

Sabah'ta yer alan haber şöyle devam ediyor:

Kadın, örgüt ile lise yıllarında tanıştığını belirterek, "Daha sonra üniversite sınavını kazanıp Ankara'ya gittim. Ankara'da okurken cemaat evinde kalıyordum. 17/25 Aralık darbe girişimi başarısız olunca örgüt yöneticilerinden gelen talimatlar doğrultusunda ByLock programı kullanmaya başladık. Örgüt üyelerinin bu program üzerinden haberleşmeleri istendi. Ben de bana getirilen bu programı telefonuma yükledim, örgüt mensupları ile program üzerinden haberleştik" dedi.

Kadın, "Ankara Garı önünde düzenlenen terör saldırısından bir gün önce ByLock programı üzerinden 'Yarın terör saldırısı olacak. Sakın sokağa çıkmayın. Yakınlarınıza, akrabalarınızı ve arkadaşlarınızı da uyarın' şeklinde bilgi geldi. Ben de Ankara'da tanıdığım insanlara, yakınlarıma ve arkadaşlarıma haber verdim. Ben de o gün hiç dışarı çıkmadım. Ertesi gün Ankara Garı önünde terör saldırısı olduğunu televizyondan öğrendim. Onlarca insanın hayatını kaybettiğini görünce çok üzüldüm" dedi. FETÖ üyesi kadının telefonuna el konulurken, söz konusu ByLock mesajlarının tespit edilebilmesi için İzmir Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Türkiye tarihinin en kanlı eylemi olarak kayıtlara geçen olayda 3 saniye arayla iki kez patlama yaşanmıştı. Şu ana kadar olayla ilgili yapılan tüm soruşturmalarda DEAŞ örgütü üzerinde duruldu ve bunun üzerinden iddianameler hazırlandı. FETÖ'nün Ankara Garı saldırısıyla ilişkisinin savcılık tarafından kanıtlanması halinde saldırıyla ilgili davaların yönü değişecek.