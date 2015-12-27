Sabah: FETÖ, devletin arşivini çaldı

Sabah gazetesi, Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Kaynak Holding’e atanan kayyumların holding bünyesinde bulunan sunuculardan, vatandaşların sosyal güvenlik, vergi, tapu bilgileri gibi bilgileri çıkardığını iddia etti. Habere göre bilgilerin deşifresi en az iki sene sürecek.

Sabah gazetesinde Hazal Ateş’in imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Kaynak Holding'de bulunan sunuculardan, kişilerin devletteki sosyal güvenlik tapu gibi şahsi bilgileri çıktı. Kopyalanan bilgilerin deşifresi en az 2 yıl sürecek

Vatandaşın sosyal güvenlik, vergi, tapu bilgileri dâhil tüm özel bilgileri Paralel Yapı'nın ikinci kasası olarak bilinen Kaynak Holding'in 'server'ından çıktı. Kayyumların göreve başlamasının ardından savcılık talimatıyla kopyalanan ve holdingin beyni olarak değerlendirilen sunucularda, devletteki kişisel verilerinin kopyalarının yer aldığı belirlendi. Kaynak'taki çalıntı bilgilerin deşifresinin yaklaşık 2 yıl süreceği belirtiliyor. Paralel Yapı'nın devletin tüm kademelerini dinlediği bilinirken şimdi de örgüte yakın holdinglerin fişleme ağının parçası olduğu belirlendi. Bugüne kadar yapılan operasyonlarda örgütün, Hakkâri'den Edirne'ye kadar binlerce kişi hakkında rapor tuttuğu, listede öğretmeden avukata, başsavcıdan öğrenciye, emlakçıdan ev kadınına kadar her meslekten isimler olduğu ortaya çıktı.

Bir milyara yakın veri

Fişlemenin bir örneği de geçtiğimiz günlerde Kaynak Holding'e yapılan operasyonda ortaya çıktı. Anadolu 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararı ile bu holdinge atanan kayyumlar İstanbul- Bağcılar'daki binasında duvar içindeki gizli bölmede 300 terabayt büyüklüğünde yeni bir sunucu buldu. Sunucunun holdinge ait gizli bilgileri kaydederek yurtdışına aktarmak için kullanıldığı öne sürüldü. Ancak kayıtlarda sadece holding bilgilerinin değil SGK'daki verilerin 10 katının kopyalandığı ortaya çıktı. Duvar içinden çıkan sunucudaki bilgilerin aktarımının 2 yılı bulacağını belirten uzmanlar, "Kamudaki tüm bilgelerin yedekleri ortaya çıktı. Milyonlarca veriden söz ediyoruz. Kopyalama, imaj alma işlemleri sonrası emniyet inceleyerek rapor hazırlayacak" dedi. İncelemeler için bilişim uzmanlarından oluşan özel bir ekip oluşturulduğunu belirten yetkililer, "Kaynak Holding'e kayyum atanmasından bu yana 700 terabayt büyüklüğünde veriye ulaşıldı. Bu da nerden baksanız bir milyara yakın veri demek. Devlet bilgileri, kişisel veriler yer alıyor. En önemlisi bu bilgileri hangi amaçla kullandıkları. Aktarımın tamamlanmasından sonra bu daha net ortaya konulabilecek" değerlendirmesini yaptı.

Kadrolaşırken kullanıldı

Paralel Yapı'ya yönelik olarak, 81 ilden emniyete rapor geldiğini belirten uzmanlar, kamuda kadrolaşmaya dair belgelerin de bu fişleme faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Üniversiteyi bitiren Paralel örgüte yakın gençlere, şifrelerle kadro tahsisi yapıldığı belirtiliyor. Her öğrenci için ayrı bir meslek numarası verildiğini anlatan uzmanlar, "Bu öğrencilerin nereden geldikleri, nüfusa kayıtlı oldukları yerler, aile yapıları tek tek biliniyor. Ne kadar güvenilmesi gerektiği, hangi görevlere atanacağı da buna göre belirleniyor. İşte o yüzden kişisel veriler büyük önem taşıyor" dedi.

Özel ekip kuruldu

Kaynak Holding binasında ele geçen ve binlerce kişinin fişlendiği bilgilerin çıktığı sunucuları, özel bir ekip inceliyor.

Aileler takibe alınıyor

Emniyet raporlarında, Paralel örgütün kumpas çalışmalarının işleyişine de dikkat çekiliyor. Buna göre, takipteki kişilere yönelik açık bulunmadığında çocuk, anne veya baba gibi yakın çevresindeki isimler izleniyor. Bu dosyalar uygun zamanda kullanılmak üzere arşivleniyor. Hedefte olan kişinin açığı varsa ayrıca belgelendiriliyor. Kimi zaman kamera takibi yapılıyor. Eğer bu kişi herhangi bur kurumdan uzaklaştırılacaksa hakkında ihbar mektubu ya da ilgili kurumlara şikâyet yöntemi kullanılıyor. Bundan netice alınmaması durumunda iftira ya da mahkeme yoluna gidiliyor.