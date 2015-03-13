Sabah: Esad, Süleyman Şah'ın acısını unutamadı, seçim öncesi Türkiye'de kaos yaratacak

Sabah gazetesinde yer alan bir haberde Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın cezaevlerinde özel olarak eğitilen mahkûmların 7 Haziran öncesi Türkiye’ye girerek saldırı düzenleyeceği iddia edildi. Haberde, “İstihbarat bilgisine göre sayıları bini bulan bu eğitimli mahkûmlar önümüzdeki günlerde serbest bırakılacak. Serbest kalan mahkumların bir kısmı muhaliflere karşı kullanılacak. Bir kısmı ise Türkiye'ye sızıp saldırı düzenlemesi için görevlendirilecek. Esad'in Türkiye'deki seçimler öncesinde Reyhanlı saldırısına benzer girişimlerde bulunmak istediği, böylece 7 Haziran seçimlerini etkilemeyi amaçladığı değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.

Sabah gazetesinin internet sitesinde de yer haberin başlığında “Esad Şah Fırat’ın acısını unutmadı” denildi. Haberde “Toplantıda alınan kararın ardından Suriye sınırında yoğun bir hareketlilik yaşandı. Asker, sınırı ablukaya alırken, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı önlemlerini artırdı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı da sınır güvenliğini üst düzeye çıkardı” denildi.

Sabah gazetesinin bugünkü (13 Mart 2015) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

İstihbarat, Suriye'nin eli kanlı lideri Esad'ın özel eğittiği binlerce mahkûmla Türkiye'de kaos çıkarmayı planladığını ortaya çıkardı. Cilvegözü ve Öncüpınar sınır kapılarındaki işlemler sıkı denetime alındı

Şah Fırat operasyonunun ardından Suriye sınırında yaşanan askeri hareketlilik artarken, Öncüpınar ve Cilvegözü sınır kapılarında işlemler 9 Mart'ta sınırlandırılarak insan, eşya ve araç girişleri ikinci bir emre kadar kısıtlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri de Suriye sınırını ablukaya aldı. SABAH, bu kritik adımın atılmasına neden olan şok edici istihbarat bilgisine ulaştı. Ankara'da üst düzey toplantılarda ele alınan istihbarat bilgisine göre, Beşar Esad'a yakın unsurlar Türkiye'de seçim öncesinde kaos çıkarmaya yönelik saldırı girişiminde bulunmaya hazırlanıyor. Esad, Suriye'de adli olaylara karışmış ve cezaevinde bulunan mahkûmları iç savaşta kullanmak için eğitti. İstihbarat bilgisine göre sayıları bini bulan bu eğitimli mahkûmlar önümüzdeki günlerde serbest bırakılacak. Serbest kalan mahkumların bir kısmı muhaliflere karşı kullanılacak. Bir kısmı ise Türkiye'ye sızıp saldırı düzenlemesi için görevlendirilecek. Esad'in Türkiye'deki seçimler öncesinde Reyhanlı saldırısına benzer girişimlerde bulunmak istediği, böylece 7 Haziran seçimlerini etkilemeyi amaçladığı değerlendirildi.

Beştepe'de de konuşuldu

Suriye'den gelen istihbarat 7 Mart'ta İçişleri Bakanlığı'nda askeri ve istihbari görevlilerin de katıldığı üst düzey toplantıda ele alındı. Toplantıda Esad rejiminden gelen tehdidin önlenmesi için üst düzey önlemlerin alınması ve sınırdan geçişlerin durdurulması kararlaştırıldı. Seçimlere yönelik Suriye kaynaklı tehdit değerlendirmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de topladığı Bakanlar Kurulu'nda da gündeme geldi. Toplantıda Suriye'de yaşanan olaylardan dolayı terörist faaliyetlerin sınırlara taşma ve sızma ihtimali ile bunun seçim güvenliğine etkileri tartışıldı. Aynı zamanda Suriye ile sınırı olan illerde geçici askeri güvenlik bölgesi oluşturulması konusunda toplantılar yapılacağı bilgisi BakanElar Kurulu'nda paylaşıldı.

Sınır ablukaya alındı

Toplantıda alınan kararın ardından Suriye sınırında yoğun bir hareketlilik yaşandı. Asker, sınırı ablukaya alırken, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı önlemlerini artırdı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı da sınır güvenliğini üst düzeye çıkardı. Alınan önlemler kapsamında Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı ile Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nadki işlemler sıkı denetime alındı, güvenlik önlemleri yeniden düzenlenerek güncellendi. Kaynaklar, Türkiye'ye yönelik saldırı girişimi ihtimalinin minimize edildiğini vurguladı.

Reyhanlı'da Esad izi

11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen iki ayrı bombalı terör saldırısında 52 kişi hayatını kaybetmiş, 146 kişi yaralanmıştı. Bombalı araçlarla düzenlenen saldırı sonrasında 20 şüpheli tutuklanmıştı. Şüphelilerin Suriye gizli servisi El Muhaberat bağlantılı silahlı grup olduğu iddiası üzerinde durulmuştu.