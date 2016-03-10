Sabah: Ergenekon'da tutuklanacak isimler, 'paralel yapı'nın emniyet imamının listesindeydi

Fethullah Gülen cemaatinin Emniyet Teşkilatı’ndan sorumlu üyesi olduğu ve kod adı olarak Kozanlı Ömer'i kullandığı iddia edilen Ömer Hilmi Özdil’in, 2007 yılında ABD’de FBI tarafından gözaltına alındığı ve üzerinden çıkan belgelerde, Ergenekon operasyonlarında tutuklanacak isimlerin listesinin yer aldığı öne sürüldü.

Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek ve Ferhat Ünlü’nün haberine göre, 2007 yılının Nisan ayında New York’ta gözaltına alınan Özdil’in üzerindeki belgelerde, Ergenekon operasyonlarının ilk dalgasında tutuklanan isimler, ilkel bir kodlama ve şifreleme yöntemiyle yazılı olduğu savunuldu. Haberde, ismi geçen isimler arasında, Şener Eruygur, Mustafa Balbay, Kemal Kerinçsiz, Kemal Yavuz, Sevgi Erenerol ve Ümit Sayın bulunuyor.

Sabah’ın bugünkü haberi şöyle:

Belgelerde, 2 ay sonra başlayan Ergenekon davasında, ilk dalgada tutuklanan isimlerin kodlanmış olarak yazıldığı bir liste bulunuyor

Sabah, Paralel Devlet Yapılanması'nın (PDY) Fetullah Gülen'den sonraki en önemli yöneticilerinden biri olan Kozanlı Ömer kod adlı emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'in ABD'de, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yakalandığında üzerinden çıkan belgeleri açıklıyor. 2007'nin nisan ayında New York John F. Kennedy Havalimanı'nda yanındaki MİT imamı Sinan kod adlı Murat Karabulut ile birlikte gözaltına alınıp sorgulanan Özdil'in üzerinden çıkan evraklar arasında, o tarihten 2 ay sonra başlayacak Ergenekon operasyonunda tutuklanacaklar listesi başta olmak üzere pek çok önemli doküman yer alıyor. Ancak Özdil; isimleri, kısaltma ve harf değişiklikleri yaparak, bir tür ilkel şifreleme metoduyla sadece kendisinin anlayacağı hale getirerek yazmış.

İstihbarat raporunda da var

Kodlanarak yazılmış isimler arasında, Şener Eruygur, Mustafa Balbay, Kemal Kerinçsiz, Kemal Yavuz, Sevgi Erenerol, Ümit Sayın yer alıyor. 2007'nin nisan ayında New York John F. Kennedy Havalimanı'nda, yanındaki MİT imamı Sinan kod adlı Murat Karabulut ile birlikte gözaltına alınıp sorgulanan Kozanlı Ömer kod adlı emniyet imamı Osman Hilmi Özdil'in üzerinden çıkan evraklar arasında pek çok önemli doküman yer alıyor. Osman Hilmi Özdil ve Murat Karabulut'un üzerinden çıkan belgeler, istihbarat birimlerince hazırlanan Paralel Devlet Yapılanması başlıklı 57 sayfalık raporda da detaylarıyla anlatılıyor. SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı bu raporda, Gülen Örgütü'nün kuruluşu, legal ve illegal yapılanması, imamları, arşivi ve yabancı istihbarat servisleriyle ilişkisine dair çok önemli bilgiler bulunuyor.

İsimleri kodlayarak yazmış

Raporun en can alıcı kısımlarından biri, emniyet imamı Özdil'in 12-18 Nisan 2007 tarihleri arasında ABD'ye yaptığı ziyarette yaşanan gözaltı olayının anlatıldığı bölüm. Bu bölümde o tarihten tam iki ay sonra, 12 Haziran 2007'de başlayacak Ergenekon operasyonunda tutuklanacak kişilerden bazılarının isimlerinin Özdil'in notlarında bulunduğu belirtiliyor. Ancak Özdil; isimleri, kısaltma ve harf değişiklikleri yaparak, bir tür şifreleme metoduyla yazmış.

Balbay, Eruygur, Sayın…

İsimleri kodlanarak yazılan Ergenekon'un ilk dalgalarında tutuklanmış önemli isimlerden bazıları şunlar: Şener Eruygur, Mustafa Balbay, Kemal Kerinçsiz, Kemal Yavuz, Sevgi Erenerol, Ümit Sayın. İstihbarat birimlerinin hazırladığı raporda Özdil'in üzerinden çıkan notlarla ilgili şu bilgiler yer alıyor:

Ümit Sayın'ın Ergenekon davasında 4 yıl hapis cezası verilen Doç. Dr. Ümit Sayın, (Ergenekon kapsamında 21.02.2008'de tutuklanmıştır.)

Saner Fruy'un Ergenekon davasında yargılanan emekli orgeneral ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Şener Eruygur (Ergenekon kapsamında 05.07.2008'de tutuklanmıştır.)

Mustafa Balboj'un Ergenekon davası sanığı Mustafa Balbay (Ergenekon kapsamında önce 05/07/2008 tarihinde tutuklanıp serbest bırakılmış, akabinde 06/03/2009'da tekrar tutuklanmıştır.)

Kemal Kednasig'in Ergenekon davası sanığı Kemal Kerinçsiz (Ergenekon kapsamında 21/01/2008'de tutuklanmıştır.)

Sougi Ereral'ın Ergenekon davası sanığı Sevgi Erenerol (Ergenekon kapsamında 21/01/2008'de tutuklanmıştır.)

Emin Şirin'in Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı, 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve Ergenekon davası sanığı Emin Şirin (18/08/2007'de gözaltına alınmıştır.)

Kemal Yavuz'un Ergenekon sanığı emekli orgeneral Kemal Yavuz (Ergenekon kapsamında tutuksuz yargılandı.)

Taner Ünal'ın Ergenekon sanığı ve Vatansever Kuvvetler Güç Birliği Hareketi Başkanı Taner Ünal (27/07/2007'de tutuklanmıştır) olabileceği değerlendirilmiştir."

Gülen’e muhalif olanlar da notlarda…

Rapora göre Osman Hilmi Özdil'in notlarında Ergenekon davasında tutuklananlar arasında yer almamakla birlikte Gülen Örgütü karşıtlığıyla bilinen önemli isimler de bulunuyor. Bu isimlerse şunlar:

Ankara Eski Emniyet Müdürü Cevdet Saral'ın İstihbarattan Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak (Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Cevdet Saral ve Osman Ak tarafından Fetullah Gülen Grubu'nun devlet içindeki yapılanması ve amaçlarını içeren bir rapor 15/03/1999'da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'na gönderildi. Gülen de raporun tamamlandığı Mart 1999'da Pensilvanya'ya gitti.)

Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak (H. Ozkasnad olarak yazılmış. 28 Şubat soruşturması kapsamında Nisan 2012'de tutuklandı.)

Ümit Özdağ, Hakkı Karadayı…

Emekli Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı (Kuridakai olarak yazılmış. 28 Şubat soruşturması kapsamında 03.01.2013'te gözaltına alındı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.)

Kapıkule'den Hollanda'ya limon taşıyan bir TIR'a 2010'da yapılan operasyonda gözaltına alınan uyuşturucu kaçakçısı İlhan Orhan.

Prof. Dr. Ümit Özdağ. (Umit Ozday olarak yazılmış.)

Eski DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek (Namık Kemal olarak yazılmış.)

Bahçeşehir Üniversitesi'nde akademisyen olan Ercan Çitlioğlu (Ercan Cillioğlu olarak yazılmış. TSK'ya danışmanlık yapmış bir isim.)

2 İmam birlikte yakalanmıştı

Kozanlı Ömer kod adlı emniyet imamı Osman Hilmi Özdil, Fetullah Gülen'den sonra Paralel Yapı'nın en üst düzey isimlerinden biri... 2007'de, ABD'de FBI tarafından, yanında MİT imamı Sinan kod adlı Murat Karabulut ile (sağda) beraber gözaltına alınmıştı.

Kod adı Kozanlı Ömer

Kozanlı Ömer kod adlı FETÖ'nün emniyet imamı Osman Hilmi Özdil.