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Sabah: Erdoğan'dan sonra gelecek Başbakan emanetçi olmayacak, seçime de o gidecek

Erdoğan'ın Köşk'e çıkması halinde Başbakan olacak kişinin milletvekili ve 3 dönem kuralına takılmayan bir isim olacağını söylediği öğrenildi

09 Temmuz 2014 15:26

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı sonrası AKP’nin geleceği tartışılırken, Erdoğan’ın geçen hafta düzenlenen MYK toplantısında, partinin başına kongreye kadar emanetçi bir ismin gelmeyeceğini söylediği öğrenildi. Erdoğan’ın, “Eylül ayında kim Başbakan olursa, olağanüstü kongre ile partinin başına geçer ve 2015'e de o kişi ile gidilir” mesajı verdiği belirtildi.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, parti ve hükümetin geleceği ile ilgili net tavrı ilk kez geçtiğimiz hafta düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ortaya koyduğu öğrenildi.

Sabah gazetesinin haberine göre, partinin başına kongreye kadar emanetçi bir ismin gelmeyeceğini ifade eden Erdoğan, Genel Başkan ile Başbakanın farklı kişiler olamayacağını da belirtti. "Eylül ayında kim Başbakan olursa, olağanüstü kongre ile partinin başına geçer ve 2015'e de o kişi ile gidilir" mesajı verdi.

Toplantıda 3 dönem kriteri ile ilgili net olarak tavrını da dile getiren Erdoğan, partinin başına geçecek ve 2015'e Başbakan adayı olarak girecek aday ihtimalinin kriterlerini de anlattı. Erdoğan'ın MYK'da ortaya koyduğu kriterlere göre, Köşk'e çıkması halinde Başbakan ve Genel Başkan olacak kişinin hem milletvekili olması hem de 3 dönem kriterine takılmaması gerekecek. Bu kriterlere AKP içinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AKP Ankara Milletvekili ve Başbakan Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan ile Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş uyuyor.

 

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