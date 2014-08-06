Sabah: Erdoğan, Çankaya’ya 400 danışmanla çıkacak

Sabah gazetesinde yer alan bir haberde, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, 400 kişilik bir danışman ekibinin görev yapacağı belirtildi.

Sabah gazetesinde Mehmet Ali Berber imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "terleyen cumhurbaşkanı" vurgusunun altyapısını oluşturacak proje için düğmeye basıldı. Taslak haline getirilen ve 'Türk tipi Başkanlık modeli' olarak değerlendirilen proje çerçevesinde, Erdoğan Çankaya'ya 400 kişilik danışman ordusuyla çıkacak. Her biri alanında uzman isimlerden oluşacak heyetler, yeri geldiğinde icraya yol gösterecek. ABD Başkanı Barack Obama'nın kullandığına benzer bu danışmanlık sistemi, başkanlık sistemine geçiş sağlandığı takdirde tam manası ile gölge kabine işlevi görecek. Bu danışmanlık heyetinin üzerinde, akil insanlardan oluşan 10-15 kişilik bir kurul olacak. Üniversitelerle çok sıkı ilişki kurulacak.