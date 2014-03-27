Sabah: Emniyetteki paralel örgütün genel sekreteri Ramazan Akyürek

Sabah gazetesi, üst düzey polislerinden 71’inin Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “paralel yapı” dediği Gülen cemaatine mensup olduğunu yazdı. Havbere göre, emniyet içindeki “paralel yapılanmanın” genel sekreterliğini 17 Aralık sürecinde açığa alınan eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek yürütüyordu.

Daha önce Hrant Dink suikastının azmettiricisi olmakla suçlanan Erhan Tuncel’in cinayetin perde arkasında olduğunu iddia ettiği Ramazan Akyürek, 17 Aralık operasyonunun ardından açığa alınmıştı.

Sabah gazetesinin bugünkü (27 Mart 2014) nüshasında yayımlanan, “Paralel yapının 71 polis müdürü” başlıklı haber şöyle:

Paralel yapının 71 polis müdürü

Sabah, cemaatten yeni ayrılmış üst düzey bir yöneticinin verdiği bilgilere dayanarak oluşturulmuş çok gizli bir istihbarat raporuna ulaştı. Bu rapora göre üst düzey polis şeflerinin 71'i paralel yapıya mensup. Pek çoğu yakın geçmişe kadar farklı illerde Emniyet müdürü olarak görev yapan bu polis şefleri, rapordaki bilgilerin teyit edilmesi üzerine görevlerinden alındı. Aynı raporda paralel devletin yapılanması genel sekreteri gibi çalışan ismin de eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Ahmet Pek olduğu yazıyor. Pek, Iğdır Valisi olduktan sonra genel sekreterlik görevini eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Ramazan Akyürek'e bıraktı. Paralel devletin Emniyet yapılanmasını bilen içeriden bir isim, istihbarat birimleriyle temas kurarak çok önemli bilgiler vermek istediğini söyledi. İstihbarat birimleri de her bilgiyi analiz edip raporlaştırdı. Bu raporda Ramazan Akyürek ve Ahmet Pek'in Emniyet'teki cemaat yapılanmasında genel sekreterlik görevini Kozanlı Ömer lakaplı Osman Hilmi Özdil onayıyla halefselef olarak yürüttüğü bilgisi yer aldı. İstihbarat raporunda adı yer alan diğer polis şefleriyle ilgili bilgilerse şöyle:

Kim ne görev yapıyor?

"Ahmet Pek: Kozanlı Ömer'in genel sekreterliğini yürütmüştür. Başbakan, bakanlar ve tüm bürokratların illegal ve mahkeme onaylı legal dinleme talimatı vermiştir. Kendisinden üst rütbeli olan Emniyet müdürlerinin tamamını makamlarından etmiştir. Bilişim Suçları Mücadele Daire Başkanlığı'nı kurdurarak tüm illegal bilişim raporlarını burada incelettirmiştir.

Ramazan Akyürek: Yıllık izne bile Kozanlı Ömer'in izni olmadan çıkamaz. Ahmet Pek, vali olduktan sonra cemaatin Emniyet'teki genel sekreterlik görevini Kozanlı'nın onayıyla Akyürek'e devretmiştir.

Mustafa Çankal: Eğitim işlerine bakar. Kozanlı Ömer ekibindendir.

Muammer Buçak: Cemaatin en kritik üyesidir. Tüm teşkilat içindeki kritik atamaları yapar. Paralel olmayan Emniyetçileri hukuk müşaviri Hakan Özdöl'e havale eder.

Ömer Altıparmak: İstihbarat başkanı iken tüm illegal dinlemelere imza atmıştır. Kayıp cihazlar onun döneminde kaybolmuştur.

Hakan Özdöl: Paralel mensubu personeli ipten alır. Paralel olmayanı ipe götürür. Bu yolla 3 bin personeli ihraç ettirmiştir.

Mehmet Tüzel: Türkiye genelindeki tüm asayiş şube müdürlüklerindeki teknik büroların kurulmasını sağlayarak asayiş birimlerinin illegal dinleme yapmasına imkân vermiştir.

Fatih İnalkaç: Muammer Buçak'ı cemaate kazandıran kişidir.

Mehmet Yeşilkaya: Üst düzey bürokratlara yanlış bilgi vermek suretiyle suç örgütü soruşturmalarını saptırarak masum insanları hapse yollattırmıştır.

Yesari Vural: Önemli kişilere verilen paralel korumalardan istihbari bilgi alarak bilgi havuzu oluşturmaktadır. Tüm önemli işadamları ve gazetecilerin özel hayatlarını adım adım paralel yapıya aktarmaktadır.

Oğuz Karakuş: Kriminal raporları paralel yapının istediği şekilde düzenler. Ses datalarına müdahale ederek gerçeği manipüle etmiştir. Bu sayede birçok kişi mahkûm olmuştur.

Hacı Yusuf Karababa: Mustafa Gülcü, Faruk Ünsal, Hanefi Avcı, Emin Arslan ve Orhan Özdemir'e operasyon yapıldığı dönemde KOM Daire Başkanlığı Organize Şube Müdürü iken sonra pasifize edilen Ahmet Taşdemir'i tekrar Organize Şube Müdürü yapmıştır. Başbakan ve bakanları sinsice takip ettirmektedir.

Halil İbrahim Yaylagül: Başbakan ve bakanları izleyen personele örtülü ödenekten gizli prim verilmesini sağlamıştır.

Cihangir Çelik: Cemaatin en etkili ve kurnaz elemanlarından. Recep Güven'in akrabası. Doğu ve Güneydoğu'da il Emniyet müdürlerinin paralel yapı adına koordinasyonuyla görevlidir.

Hamza Altıntaş: Kozanlı Ömer'in tüm istişare toplantılarının vazgeçilmez elemanı. MİT'e ait resmi araçlarla MİT mensuplarının özel araçlarının kayıtlarını paralel yapıya vermiştir."

Rapordaki polisler…

İstihbarat raporunda adı yer alan diğer üst düzey Emniyet görevlileri ve geçmişte yaptıkları görevler şöyle: "Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Feridun Taşçı, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Baş, Arşiv ve Dökümantasyon Daire Başkanı Oktay Kılıç, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Erkan Güler, Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanı Ömer Tekeli, Eğitim Daire Başkanı Metin Varol, Güvenlik Daire Başkanı Bekir Akarsu, Haberleşme Daire Başkanı Sedat Sevim, İdari Mali İşler Daire Başkanı Ayhan Falakalı, Özel Harekât Daire Başkanı Cemil Tonbul, Pasaport Dairesi Başkanı Coşgun Çakar, Özel Kalem Müdürü Osman Sarı, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan, Aksaray Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay, Antalya Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, Artvin Emniyet Müdürü Hüsrev Salmaner, Balıkesir Emniyet Müdürü Halil Karataş, Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, Bitlis Emniyet Müdürü Sadettin Akgüç, Bolu Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar, Bursa Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Çanakkale Emniyet Müdürü Osman Zoroğlu, Denizli Emniyet Müdürü Zeki Bulut, Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven, Düzce Emniyet Müdürü Ali Gezer, Edirne Emniyet Müdürü Cemil Ceylan, Elazığ Emniyet Müdürü Ayhan Buran, Erzincan Emniyet Müdürü Mustafa Elaman, Erzurum Emniyet Müdürü Halil Turgut Yıldız, Gaziantep Emniyet Müdürü Ömer Aydın, Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, Iğdır Emniyet Müdürü İbrahim Karadağ, İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Metin Âşık, Karabük Emniyet Müdürü Oktay Keskin, Karaman Emniyet Müdürü Lütfü Sönmez, Kastamonu Emniyet Müdürü Sami Uslu, Kilis Emniyet Müdürü Mehmet Akpınar, Kocaeli Emniyet Müdürü Hulusi Çelik, Kütahya Emniyet Müdürü Kadir Akbıyık, Malatya Emniyet Müdürü Mustafa Aygün, Manisa Emniyet Müdürü Yunus Çetin, Mardin Emniyet Müdürü Derviş Kara, Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz, Muş Emniyet Müdürü Muharrem Durmaz, Ordu Emniyet Müdürü Hakan Kırmacı, Sakarya Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş, Samsun Emniyet Müdürü İsmail Türkmenli, Siirt Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoğlu, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Likoğlu, Şırnak Emniyet Müdürü Avni Usta, Tekirdağ Emniyet Müdürü Ali Yılmaz, Tokat Emniyet Müdürü Osman Balcı, Trabzon Emniyet Müdürü Ertan Yavaş, Yozgat Emniyet Müdürü Hasan Yılmaz."