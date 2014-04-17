Sabah: Dışişleri'nde böcek masa telefonuna yerleştirildi, hain alt düzey bir personel

Sabah gazetesi, Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan, Bakan Ahmet Davutoğlu, Müsteşar Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler arasında geçen Suriye konuşmasının sızdırılmasından Bakanlık’ta çalışan alt düzey bir personelin sorumlu olduğunu öne sürdü.

Sabah gazetesinde yer alan haberde, “Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun makam odasında, oturma grubunun yanında bulunan masa telefonuna koyulan böcek ile yapıldığı tespit edildi. Bakanlıkta yapılan toplantının programa alınmasının ardından böceğin telefona yerleştirildiği ve toplantının hemen ardından yerinden alındığı tespit edildi. Böceği koyan casusun ise alt düzey bir Dışişleri personeli olduğu öğrenildi” denildi.

Sabah gazetesinin bugünkü (17 Nisan 2014) nüshasında yayımlanan “Hain içeriden” başlıklı haber şöyle:

Suriye zirvesini kaydedip sızdıran kişinin, Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan bir alt düzey personel olduğu ortaya çıktı. Dinleme ise masa telefonuna yerleştirilen bir "böcek" kanalıyla yapılmış

Dışişleri Bakanlığı'ndaki çok gizli Suriye zirvesinde yapılan konuşmaların kaydedilip seçim öncesinde servis edilmesiyle ilgili yürütülen casusluk soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Yüzyılın casusluk faaliyeti olarak değerlendirilen olayda, dinlemenin nasıl yapıldığı ortaya çıkarken, dinlemeyi yapan kişi de tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yapılan derin soruşturmanın sonunda dinlemenin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun makam odasında, oturma grubunun yanında bulunan masa telefonuna koyulan böcek ile yapıldığı tespit edildi. Bakanlıkta yapılan toplantının programa alınmasının ardından böceğin telefona yerleştirildiği ve toplantının hemen ardından yerinden alındığı tespit edildi. Böceği koyan casusun ise alt düzey bir Dışişleri personeli olduğu öğrenildi.

Önce liste daraltıldı

MİT böceği kimin koyduğunu tespit için çok titiz bir çalışma yürüttü. Üst düzey bürokratlardan, hizmet görevlilerine kadar her ihtimal ele alındı. Dinlemenin yapıldığı odaya ve odanın bulunduğu kata belli bir tarih aralığında giren herkes tek tek incelendi. Soruşturma bir aşama daha ileri taşındı ve yapılan tetkikler sonrası şüpheli sayısı 4'e kadar indirilirken, MİT bu 4 isim arasından böceği koyan kişinin kim olduğunu tespit etti. MİT'in yaptığı incelemeler sonrasında, telefona böcek koyan kişinin Dışişleri personeli olduğu belirlendi. Bakanlıkta çalışan kişinin alt düzey personel olduğu, paralel yapı tarafından yönlendirildiği öğrenildi. Söz konusu personelin irtibatta olduğu kişiler de incelemeye alındı. Bu çerçevede dinlemeyi yapan asıl yapı ortaya çıkarılacak. Dinlemeyi yapan tüm yapı ortaya çıkarıldıktan sonra ise yargı aşamasına geçilecek. MİT tarafından büyük titizlikle yürütülen soruşturma tamamlandıktan sonra Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük casusluk davası başlatılacak. Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan "Suriye zirvesi"ne ilişkin tapelerin yerel seçimler öncesinde servis edilmesiyle ilgili soruşturmada savcılık, "Bu görüşme, diğer yasadışı dinlemelerle aynı merkezden dinlenip kamuoyuna yansıtılmış" sonucuna varmış, Gölbaşı Başsavcılığı da soruşturma dosyasını, "paralel dinlemeler" soruşturmasıyla birleştirilmesi için Ankara Başsavcılığı'na göndermişti.

Dosya Ankara'da

Dinleme skandalına ilişkin soruşturma, Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülecek. Casusluk soruşturmasını doğrudan yürütecek büro ise daha önce özel yetkili savcıların yürüttüğü soruşturmaların büyük bölümünü üstlenen "Anayasal düzene karşı işlenen suçlar" bürosu oldu. Büronun başına, 17 Aralık soruşturmasının ardından Ankara Başsavcıvekilliği'ne atanan Veli Dalgalı getirilmişti. Dalgalı, Şadan Sakınan'dan alınan KPSS soruşturmasını yürüten savcı olarak tanınıyor. Casusluk soruşturmasını bu büroda görevli Tekin Küçük yürütecek. Soruşturma için MİT soruşturmasının tamamlanması bekleniyor.