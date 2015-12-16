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Sabah: Deniz Seki özel yetkili mahkeme mağduru, bir dizi hukuksuzluğa maruz kaldı!

Seki, Sabah ile aynı gruba ait ATV'nin bir dizisinde oynamıştı

16 Aralık 2015 13:34

Sabah’ta sürmanşetten verilen haberdeki iddialara göre; Deniz Seki’nin 6 yıl 3 ay ceza almasına sebep olan dava süreci, MİT TIR’ları soruşturmasından tutuklu olan Tuğgeneral Hamza Celepoğlu’nun görevde olduğu dönemde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na gönderilen faili meçhul bir ihbar maili ile başladı. Mail ile ilgili aynı gün “Araştırma ve Tespit Tutanağı” hazırlandığı belirtilen haberde, Jandarma’nın bir gün içinde “şaşırtıcı bir hızla” araştırmalarını sonuçlandırdığı ve aynı gün olayı çözüp özel yetkili savcılıktan dinleme için izin talep ettiği iddia edildi.

Nazif Karaman imzalı haberde aslında suçun işlendiği bölgenin polis bölgesi olduğu öne sürülen haberde, “Ama ne hikmetse soruşturmayı baştan sona jandarma yürüttü. Seki’nin Kuruçeşme’de kaldığı oteli bile Jandarma bastı. Jandarma tam 92 gün boyunca Seki’nin telefonlarını izinsiz dinledi. ‘X Bayan’ diye kayıtlara geçirilen kişinin aslında Deniz Seki olduğu çok iyi biliniyordu. 92’nci günün sonunda Özel Yetkili hakimden Seki’nin kullandığı telefon ile ilgili yasal izin alındı” ifadeleri yer aldı.

Özel Yetkili Savcı’nın talimatı ile dört gün gözaltında tutulan Seki tutuklamaya sevk edildi ancak serbest kaldı. Savcılığın elinde, telefon tapelerinden başka bir delil olmadığı ileri sürülen haberde, “Fakat soruşturma savcısı, hemen itiraz edip bir Özel Yetkili Mahkeme geleneği olan yakalama kararı çıkarılmasını sağladı. Seki, yaklaşık 8 ay iddianame hazırlanmadan hapis yattı” denildi.

İddianamede Seki’nin uyuşturucu temin ettiği kişiler menajeri Neşe Ünal ve Hüsnü Şenlendirici olarak geçti. Fakat bu kişiler, haklarında açılan uyuşturucu kullanma davasından beraat etti. Ancak Seki onlara temin etme suçundan mahkum edildi. Mahkeme, Seki’nin avukatlarının Neşe Ünal ve Hüsnü Şenlendirici’nin tanık olarak dinlenmesi talebini de geri çevirdi.

Haber şu ifadelerle son buldu:

“Yargıtay 10. Ceza Dairesi hukuksuzlukları görüp kararı bozsa da devreye giren Yargıtay Cumhuriyet Savcısı dosyayı temyiz edip Yargıtay Genel Kurulu’na taşıdı ve yerel mahkeme kararı burada tartışmalı bir müzakere sonucu oy çokluğu ile onandı.”

Deniz Seki Sabah gazetesi ile aynı gruba ait olan ATV’nin Eşikya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinde de rol almaya başlamıştı. Seki son bölümde cezaevinde hazırladığı parçayı seslendirdi.

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