Sabah: Demirtaş ve Yüksekdağ'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması için Meclis'te komisyon kurulacak

Özyönetim açıklamaları sonrası haklarında soruşturma başlatılan HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyaların Meclis Adalet Karma Komisyonu bünyesinde kurulacak alt komisyonda ele alınacağı iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, komisyonun sadece özerlik değil, komisyon gündeminde bulunan diğer dokunulmazlık dosyalarını da mercek altına alacağı ileri sürüldü. Bu kapsamda Demirtaş'ın 6-7 Ekim olaylarında yaptığı açıklamaların da tekrar gündeme geleceği iddia edildi. O dönem Demirtaş hakkında "halkı silahlı isyana teşvikten" soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da "Ülkeyi bölmeye yönelik mesajlar kabul edilemez. Parti kapatma asla düşünülmemeli. Ama suçu işleyen milletvekilleri veya belediye başkanları bunun bedelini ödemeli. Eş başkanların dokunulmazlıklarının kaldırılması suretiyle başlayacak süreç inanıyorum ki terörle mücadeledeki havayı olumlu etkileyecektir" açıklaması yapmıştı.