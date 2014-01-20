Sabah: Cemaat, polisin gelirine el koyuyor!

Emniyet'teki personel ödüllendirme sisteminin Fethullah Gülen cemaatine mensup polisler lehine dağıtıldığı iddia edildi. İddiaya göre, polislerin prim uygulaması olan 'taltif'ler neredeyse sadece cemaate yakın polislere dağıtıldı.

Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, Emniyet'teki cemaat mensubu müdürlerin kendilerinden olan polislerin taltif edilmesini sağlayıp, para ödülünün yaklaşık yüzde 75'ini 'himmet' (yardım) adı altında aldığı iddia edildi. Haberde, uygulamayı şikâyet eden polislerin sürüldüğü de ifade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki (EGM) Fethullah Gülen cemaatine mensup personelin, polislere para ödülü verilmesini düzenleyen taltif sistemini kendi çıkarları doğrultusunda dağıttıkları iddia edildi. Yirmi yıllık polislerin sadece 11 kez taltif aldığı, ancak cemaat kadrosundan teşkilata giren 4 yıllık polislerin ise 70'in üzerinde taltif aldığı öne sürüldü. Bir diğer iddiaya göre de polislerin aldıkları para ödülünün yüzde 75'i "himmet" adı altında cemaatin kasasına giriyor.



'Şikayet eden memur sürüldü'



Sabah gazetesindeki haberde, taltif sistemine itiraz eden ve şikâyetlerini Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) ileten M. Y. ve Y. C. adlı polisler başka illere sürüldüğü ifade edildi. Hatta Y. C. şikâyetinden ötürü soruşturma açılınca meslekten ayrıldı ve Mardin Nüfus Müdürlüğü'nde çaycılık yapmaya başladı.

Emniyet'te taltif üzerinden vergilendirme sistemi nedeniyle cemaate yakın olmayan pek çok polisin mağdur edildiği de ifade edildi. İddiaya göre, 2001-2011 arasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nda çalışırken 168 taltif alan bir polis cemaatten ayrılınca bir ilin Asayiş Şubesi'ne gönderildi ve üç yıldır burada çalışan polis tek taltif bile alamadı.



Yılda 150 milyon TL



Emniyet'in senelik toplam taltif bütçesi 202 milyon TL. Haberde yer alan iddiaya göre, bu bütçenin yüzde 75'i (yaklaşık 150 milyon TL'si) cemaatin kasasına gidiyor. Ayrıca cemaate yakın polislerin maaşlarının da 400 TL'sinin cemaate verildiği öne sürülüyor.

Taltif Komisyonu EGM Personelden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'nın başkanlığında, daire başkanları ile toplanıyordu. Önceden illerden gelen taltif önerileri komisyon tarafından detaylı bir biçimde değerlendiriliyor ve ona göre karar veriliyordu. Şimdi ise illerden gelen önerilerin, ek bir araştırmaya ihtiyaç duyulmaksızın onayladığı belirtiliyor.

'Ödüller çoğunlukla üç şubeye veriliyor'

Taltifler çoğunlukla Türkiye genelinde 17 bin civarında polisin görev yaptığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerindeki personele verildiği ifade ediliyor. Taltif sistemi "üst sadık" ve "alt sadık" adı verilen bir sınıflandırmaya göre işliyor. Memurlar, daha çok "üst sadık" olunca yani kıdem kazanınca taltiflerden yararlanıyor. En alt düzeydeki bir memur taltifi hak eden bir operasyonda görev alırsa 2 ikramiye alıyor. Ekip amiri 4, şube müdür yardımcısı 6, şube müdürü 10, il emniyet müdür yardımcısı 15, il emniyet müdürü 24 kat ikramiye alıyor. Taltif en alt düzeydeki polis için 46 TL, emniyet müdürü kıdemli 302 TL.