Sabah: Çalışan emekliden kesilen prime sınır geliyor

Sabah gazetesi bugünkü (2 Şubat 2015) nüshasında yer alan bir haberde “çalışan ya da işyeri açan emeklilerden yapılan prim kesintisine sınır getirileceğini, 60 yaşın üzerindeki emeklilerin maaşından ise kesinti yapılmayacağını” iddiası yer verdi. Türkiye'de emekli olup çalışmaya devam eden 550 bin kişi bulunuyor.

Hazal Ateş imzasıyla Sabah gazetesinde yayınlanan haber şöyle:

İşyeri açan, ücretli çalışanemeklilerden yapılan prim kesintisine sınır getirilecek. Emeklilerden 60 yaşı dolduranlardan ise kesinti yapılmaması öngörülüyor. Çalışma Bakanlığı, emeklileri sevindirecek projenin maliyet hesabını çıkartıyor.



550 bin 'emekli-esnaf' var



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, devlete destek payı ödeyen emekli sayısının 550 bin olduğunu açıkladı. Çelik, emekli olduktan sonra işyeri açanların sayısının 226 bin 548, Bağ-Kur'lu olarak kesinti yapılanların 358 bin 795, Emekli Sandığımaaşlarından kesinti yapılanların 26 bin 81 kişi olduğunu söyledi. Bakan Çelik, yüzde 30 oranının dörtte birinin sigortalı, dörtte üçünün işveren hissesi olarak kesinti yapıldığını belirterek, vazife malullüğü aylığı alırken çalışmaya devam edenlere iş kazası, meslek hastalığı hükümleri uygulandığını hatırlatarak, "Bu kapsamda olanlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmez. Vazife malullüğü aylığı bağlanıp da çalışmaya başlayarak hakkında da yazılı talepleri doğrultusunda işlem yapılır" dedi.



Yüzde 15 uygulanıyor



Emekliler bir işyerinde çalışıyorsa destek primi kesintisi işveren tarafından ödeniyor. Ancak emekli kendine ait bir işyeri açtığında yüzde 15 oranındaki kesinti emeklinin maaşından yapılıyor. Çalışma Bakanı Çelik'in verdiği bilgiye göre, 2008 yılında yüzde 12, 2009'da yüzde 13, 2010'da yüzde 14 uygulanan destek priminin 2011 yılından itibaren yüzde 15 uygulandığını anımsattı.



Dünya modelleri inceleniyor



Birçok Avrupa ülkesinde, yaş şartı aranmadan emekli olduktan sonra işyeri açan, şirket ortağı olanlardan destek primi alınmıyor. Almanya, Finlandiya gibi ülkelerde emekli olduktan sonra çalışıp prim ödemeye devam edenlerin, emekli olduktan sonra çalışıp, prim ödemeye devam edenlerin emekli aylıkları da artıyor. Çalışma Bakanlığı destek primi ve emeklilik modelleri ile ilgili talepleri dikkate alarak kapsamlı bir çalışma yürütüyor.



Destek primi faizleri silindi



Hükümet, 2014 yılı sonunda yaşama geçirilen torba yasa ile emeklinin destek primi faizlerini sildi. Çalışan ve kendi işini yapan Bağ-Kur emeklilerinden kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi borçları da yapılandırma kapsamına alındı. Böylece milyonlarca emekliyi zora düşüren borçların da faizleri, gecikme cezaları silinerek anapara yeniden yapılandırılıp taksite bölündü.