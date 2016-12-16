Sabah: Beşiktaş'taki bombalar DAEŞ'in Atatürk Havalimanı'nda kullandığı bombalarla ikiz

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Beşiktaş'taki terör saldırısından kullanılan bombalar ile IŞİD'in Atatürk Havalimanı'nda kullandığı bombalarla 'ikiz' olduğunu söyledi. Güngör 'tespit'inin elindeki raporlarla sabit olduğunu da ifade ederek " Nereden mi biliyorum? Elime Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Aydıner tarafından yürütülen Atatürk Havalimanı saldırısı soruşturmasıyla ilgili önemli bir uzmanlık raporu geçti." diye yazdı.

Güngör'ün Sabah'ta yayımlanan yazısı şöyle:

DEAŞ’ın Atatürk Havalimanı’nda, PKK’nın intihar timi TAK’ın da Beşiktaş’ta gerçekleştirdiği saldırının bombalarının aynı fabrikasyon çıkışlı olduğu belirlendi. Bu da terör örgütlerini üst aklın yönettiğini kanıtlıyor

Türkiye ne zaman kendine gelse, iddiasını hatırlasa, birilerinin tekerine çomak soksa üst akıl devreye giriyor. Bu emperyalist güç ya da güçler, her defasında taşeron örgütlerini birbiri ardına devreye sokuyorlar. Sürekli deneme yapıyorlar. Biri başaramazsa öteki, o da yapamazsa diğerini sahaya sürüyorlar.

PKK'nın alçak saldırılarını, DEAŞ'ın bir anda Türkiye'yi hedef almasını, sonra Gezi'yi, 7 Şubat'ı, 17-25 Aralık'ı, 15 Temmuz'u hatırlayın. O tarihlerde gerçekleştiremedikleri darbeyi şimdi ekonomiyi de vuracak terör eylemleri üzerinden yapmak istediklerini hepiniz görüyorsunuz. Tam da burada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü Türkiye'yi hedef alanhain terör saldırılarının aynı üst aklın ürünü olduğunu gösteren çok önemli bir maddi bulguya ulaştım. Savcılık ve Emniyet'in tespitlerine göre, Türkiye düşmanı iki örgüt, PKK ve DEAŞ, hem güvenlik güçlerini, hem de sivilleri hedef alan terör saldırılarında aynı tip patlayıcı kullanıyor.

Aynı fabrikasyon çıkışlı



Nereden mi biliyorum? Elime Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Aydıner tarafından yürütülen Atatürk Havalimanı saldırısı soruşturmasıyla ilgili önemli bir uzmanlık raporu geçti. Çalışma İstanbul Emniyeti Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne ait. DEAŞ'ın 28 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği, 45 kişinin şehadetine neden olan alçak terör saldırısı ile PKK'nın intihar timi TAK'ın 10 Aralık'ta Beşiktaş'ta düzenlediği, çoğu polis 44 vatandaşımızın şehit olduğu terör saldırısının bombaları aynı cins, hatta aynı fabrikasyon çıkışlı.

Bu tespit, raporlarla sabit. Buna göre, Atatürk Havalimanı'nda kullanılan patlayıcı RDX, TNT ve PETN karışımı özel yapım bir patlayıcı. Dün açıklanan resmi bilgilere göre Beşiktaş'taki hain PKK saldırısında kullanılan patlayıcı da yine RDX, TNT ve PETN karışımı. Fabrikasyon tipi olarak nitelendirilen bu patlayıcılar, tahrip gücünü artırmak için bir araya getiriliyor. Her üç patlayıcı da NATO standardı mühimmatlar ve sadece düzenli ordu envanterlerinde bulunuyor. Bu gerçek, DEAŞ ve PKK'nın patlayıcıları muhtemelen Suriye veya Irak'ta düzenli ordulardan aldığını gösteriyor.

Bu da Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık açıkladığı "FETÖ, DEAŞ ve PKK aynı üst akıl tarafından yönlendiriliyor" tezinin doğrulanması anlamına geliyor.

Birkaç dakikalığına gözünüzü kapatıp 1980 darbesi öncesinde hem sağ hem de sol örgütlere aynı silahları kullandırıp ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenleri hatırlayın. Şimdi de Türkiye'de sözde birbiriyle savaşır görünen farklı terör örgütlerine aynı fabrikasyon çıkışlı patlayıcılarla yaptırılan hain saldırıları... Evet bu bir güç yarışı... Ama şundan eminim ki bu kez 'sizin çocuklar' başaramayacak.