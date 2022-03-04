T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sabah başyazarı: Ukrayna'nın şu an bağımsızlığını temsil eden Zelenski'nin önemli bir devlet adamı olmadığı da kesin

04 Mart 2022 10:00

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Ukrayna'nın şu an bağımsızlığını temsil eden Zelenski'nin önemli bir devlet adamı olmadığı da kesin" görüşünü savundu. 

Barlas yazısında, "Ukrayna'nın şu an bağımsızlığını temsil eden Zelenski'nin önemli bir devlet adamı olmadığı da kesin. Şartlar onu buraya getirmiş. Bu arada acaba direnişe zorlamak için vatandaşlarına zorbalık da yapıyor mu? Zelenski yasakladığı için Ukrayna'da erkeklerin eşleriyle birlikte yurtdışına çıkabilmeleri mümkün değil. Çok zavallı ve acıklı bir durum." düşüncesini dile getirdi. 

SabahMehmet BarlasUkraynaZelenski
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24