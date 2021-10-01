Sabah başyazarı: Türk siyasetinde şu anda herkesin çok yakından ilgilendiği konu fiyat pahalılığı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Türk siyasetinde şu anda herkesin çok yakından ilgilendiği konu fiyat pahalılığı. Bu olay bazılarını serbest pazar düşmanı haline getirdi. Hatta bir CHP'li üç harfli zincir marketleri şehir dışına taşımak istediklerini söyledi. Boyunca deneyden ve Turgut Özal gibi bir hocanın liderliğinden sonra Türkiye'nin hâlâ serbest pazar ekonomisine adeta böyle bir şey yokmuş gibi bakması şaşırtıcı oluyor. Bu arada Merkez Bankası'nın faizleri bir puan düşürmesinin sonuçlarını yükselen dolar fiyatında görüyoruz." düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Türkiye gerek dış politikada, gerek terörle mücadelede, gerekse uluslararası ilişkilerde hem aklın hem de çıkarlarının gereğini yapmakta. Bu çizginin ekonomi alanında da devam etmesi ülkenin geleceğini aydınlatacaktır." ifadesini kullandı.