Sabah başyazarı: Trump, Süleymani’ye yaptığını Hafter’e yapmayı düşünmüyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, “İranlı General Süleymani'nin bir suikastla işini bitiren Trump, bu Hafter için de bir şeyler yapmaz mı mi diye düşünmüştüm. Ama galiba Libya Trump'ın gündemindeki İran'ın yerini alacak bir konumda değil” düşüncelerini dile getirdi.

Barlas, “Gördüğüm kadarıyla Trump'ın kafasındaki şu anda en önemli konu, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarına nasıl sahip olacağına ilişkin... ‘Yüzyılın anlaşması’ başlığı altında, Batı Şeria'daki Filistin topraklarının İsrail'in olması projesini sahneliyor Trump... Trump'ın Erdoğan'la diyaloğu ne kadar güçlüyse de, devreye İsrail'in Netanyahu'su girdiğinde bu diyalog azami güce ulaşıyor” görüşünü savundu.

Barlas yazısında şunları kaydetti:

Kısacası Libya'da kendi göbeğimizi galiba kendimiz kesmek durumundayız. Yani Trump'tan ya da Merkel'den fazlaca bir şeyler beklemenin bir anlamı yok. Türkiye'nin Libya'ya göndereceği askeri temsilciler, meşru yönetimin askerlerini eğitecekler ve sonunda Hafter'in balonunu bu eğitimli güçler patlatacak.

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