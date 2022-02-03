Sabah başyazarı: Şimdi dünya ufkunda Putin'in Rusya'sı, Şi Cinping'in Çin'i ve Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si var, Amerika dilediği her şeyi yapamıyor

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Şimdi dünya ufkunda Putin'in Rusya'sı, Şi Cinping'in Çin'i ve Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'si var. Amerika dilediği her şeyi yapamıyor." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Örneğin, Ukrayna ile ittifakını Rusya'yla bir sıcak savaşa çevirmesi mümkün değil.Buna gücü yetmiyor ve müttefikleri de bunu kabul etmiyor. Amerika'nın Formosa Cumhuriyeti'ni bahane edip Çin'le bir savaşa girmesi de imkânsız. Yanına Japonya'yı alsa bile bunu yapamaz. Sonuçta dünya, Amerikan hâkimiyeti olmayan yeni bir siyasal yapılanma içinde. Bu siyasal yapılanmada Türkiye'nin önemi giderek artıyor. Çünkü Türkiye, NATO'ya üye ama NATO'nun kuzusu değil. Buna karşı Putin Rusya'sının en güvendiği ülke.Bütün bu gerçeklerle yeni dünyanın oluşumunu sabırla izleyelim." düşüncesini dile getirdi.