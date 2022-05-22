Sabah başyazarı: Rusya'ya yaptırım konusunda ısrara devam ederse Avrupa diye bir şey kalmayacak

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, “İngiltere de hardal açığını gidermek için Fransa ile temaslara başlamış. Avrupa kendini imha yolunda hızla ilerliyor. Rusya'ya yaptırım konusunda ısrara devam ederse Avrupa diye bir şey kalmayacak. Enerjisi ve yemeği olmayan bir Avrupa ne kadar yaşayabilir ki?" görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Bütün bunlar yaşanırken dünyada bir de açlık ve kıtlık senaryoları konuşulmaya başlandı. Putin'e verilen cezaların bedelini tüm dünya ağır bir şekilde ödüyor. Amerika'daki "bebek maması" krizinden sonra İngiltere'de de "hardal" krizi baş gösterdi. Meğer en büyük hardal ihracatçılarından biri Ukrayna'ymış. Meşhur Fransız hardal markasının stokları bittiği için İngiltere'ye sevkiyatı kesmiş." ifadesini kullandı.