Sabah başyazarı: Normalleşme ile uluslararası krizler de galiba askıya alındı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) normalleşme döneminde uluslararası krizlerin askıya alındığını savundu.

Barlas, "Normalleşme ile uluslararası krizler de galiba askıya alındı. Baksanıza Türkiye ile Rusya arasında yapılması beklenilen görüşmenin ertelenme gerekçesine... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile ertelenen Libya görüşmesi ile ilgili de, 'Rusya ile farklı taraflarda olduğumuz açık. Ateşkes konusunda kriz çıktı yorumları yapılmasın. Görüşmenin ertelenmesi kararını birlikte aldık' demiş." ifadesini kullandı.

Barlas, "Ne diyor Çavuşoğlu? "Rusya ile farklı taraflardayız ama kriz yok." Libya'da farklı taraflarda olmak, korsan General Hafter'i desteklemek ile onu yok etmeye çalışmak anlamına geliyor. Demek artık bu kadarcık görüş ayrılığı bir anlam taşımıyor. Yine de sevinilecek bir durumdur bu... Demek ki kriz devre dışı artık." düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın