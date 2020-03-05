Sabah başyazarı Mehmet Barlas: Putin'e "Ya Türkiye ya Esad Suriye'si" gibi bir tercih sunulması mümkün değil

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki görüşmesini bugünkü köşesine taşıdı. Barlas, 'Putin'e "Ya Türkiye ya Esad Suriye'si' gibi bir tercih sunulması mümkün değil" yorumunu yaptı.

Barlas, "Birileri ne kadar kışkırtsalar da, Rusya ile Türkiye'nin arasının açılmasını ne kadar isteseler de, Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'ya kavga etmek için değil İdlib krizine çözüm üretmek için gidiyor. Pek çok bunalımı geride bırakan Erdoğan-Putin diyalogu, bu defa da iki ülkenin ortak sorunlarına çözüm üretecektir." düşüncesini dile getirdi.

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