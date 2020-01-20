Sabah başyazarı: Korsan General Hafter akıllı olsaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı anlamaya çalışırdı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Libya Ulusal Ordu Komutanı Halife Hafter için “Akıllı olsaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı anlamaya çalışırdı” görüşünü savundu.

Barlas, “Bizi Berlin'de temsil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüklendiği her görevin hakkını veren bir kişi... Aslında Libya'nın korsan generali Hafter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekçi bir tahlilini yapmış olsaydı, bu kadar rahat hareket edemezdi. Ayrıca İranlı general Süleymani'nin kaderi üzerinde gerekli değerlendirmeleri yapan hiçbir korsan, asla rahat etmemelidir. Şu anda dünya üzerinde Trump adında bir kişinin Amerika'yı temsil ettiği ve yönlendirdiği asla gözden kaçırılmamalıdır. Sonuçta bu son Berlin Konferansı bizim için bir nefes alma alanı oluşturacağı için, dikkatle değerlendirilmelidir. Bu alanı kimseye kaptırmayacağımızı da herhalde en fazla Yunanlılar bilmelidir” ifadesini kullandı.

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