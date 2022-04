Sabah başyazarı: Kiev, bu operasyonda sadece bir hedef, Zelenski'nin de sonunun geldiği apaçık ortada.

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Dünya kamuoyuna başkent Kiev'in çok zor alınacağı şeklinde bir inanç da pompalandı. Oysa biliyoruz ki Kiev, bu operasyonda sadece bir hedef ve Ukrayna'nın Devlet Başkanı Zelenski'nin de sonunun geldiği apaçık ortada." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Neticede, Türkiye tarafsız kalmakla en doğru işi yapıyor.Çünkü Putin'in de Batı'nın da Ukrayna'dan sonra başka hedefler oluşturması muhtemel. Biz ise kendimizi bunları seyreder konumda tutuyoruz. Kısacası, her açıdan çok uyanık olmalıyız. Her an her şey olabilir." düşüncesini dile getirdi.