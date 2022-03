Sabah başyazarı: Kazakistan olayları hepimize ders vermekte

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Geride kaldığını ümit ettiğimiz Kazakistan olayları hepimize ders vermektedir. Kazakistan olayları ertesindeki soruşturmalarda eski başbakanlar, eski cumhurbaşkanları, hatta Soros bile çıkıyor. Yani dünyada bir grup insan, çeşitli toplulukların huzur içinde yaşamasından rahatsız." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Bilmeliyiz ki her an, her ülkenin içinde bu tür ihanet kaynakları var. Biz Türkler bunları en son 15 Temmuz 2016'da gördük. Ve o günden bugüne yapılan soruşturmalarda PKK'lılar, FETÖ'cüler, DHKPC'liler hiç tükenmiyor. Hâl böyle olunca ülkelerin ve Türkiye'nin meşru siyasetinde görev ve rol alanlar çok dikkatli olmalılar. Çünkü insan ihtirasının boyu, insanın aklından genellikle daha uzundur. Cumhuriyet tarihi boyunca bunu hep görmedik mi? Çankaya'daki Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a "hazır ol vaziyetinde tekmil veren general" 27 Mayıs'ta onu tutuklamadı mı?" düşüncesini dile getirdi.