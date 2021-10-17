Sabah başyazarı: Hatalarını da eleştiriyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerjisine hayranım

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Hatalarını da eleştiriyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerjisine hayranım" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Bugün Tayyip Erdoğan'a insafsızca saldıranlar, o gün de Özal'a saldırıyorlardı. Ve derken Özal vefat etti. Onun vefatı ertesinde, yaşarken ona hiç insaf etmeyenler övgü dolu yazılar yazmaya başladılar. O dönemde bir tek yazı yazdım. Özal'ı övenlere dedim ki: "Ben bunları o yaşarken de yazmıştım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aynı duygularla bakıyorum. Onun kıymetini biliyorum. Hatalarını da eleştiriyorum ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerjisine hayranım. Türkiye'nin önünde açtığı ufuklar beni büyülüyor, hiç hayal bile etmediğimiz altyapıların gerçek olması beni şaşırtıyor. Kısacası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da rahmetli Özal'a yaptığım gibi hem teşekkür ediyorum hem de onun kıymetini biliyorum. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmekten öteye ona terbiyesizlik edenlere, hakareti eleştiri sananlara acıyorum. Bunlar acaba analarının ve babalarının da kıymetini bilmediler mi?" ifadesini kullandı.