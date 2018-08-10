Sabah başyazarı: FETÖ'cüler Amerika ile ipler iyice kopsun diye Brunson'a suikast falan düzenlerlerse, neler olur?

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, ABD ile yaşann rahip Andrew Brunson krizi hakkında "Acaba ajan papaz Brunson krizini iyi yönetebildik mi" sorusunu yönellti. Barlas, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Brunson hakkında attığı tweet'i hatırlatarak, "Allah saklasın mesela FETÖ'cüler Amerika ile ipler iyice kopsun diye Brunson'a suikast falan düzenlerlerse, neler olur?" dedi

Barlas'ın bugünkü (10 Ağustos 2018) köşesinin "Krizi iyi yönettik mi?" başlıklı bölümü şöyle:

Burada soru, "Acaba ajan papaz Brunson krizini iyi yönetebildik mi" şeklinde olabilir. Çünkü Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirmek yerine doğrudan tahliye kararı çıksaydı daha doğru olmaz mıydı? Çünkü özellikle ABD Başkan Yardımcısı olan yobaz Evangelist Pence, Brunson ev hapsine çıktığı anda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını tweet'lemişti. Ve Allah saklasın mesela FETÖ'cüler Amerika ile ipler iyice kopsun diye Brunson'a suikast falan düzenlerlerse, neler olur?

Evet... Doların fiyatı dışında konuştuğumuz bir konu var mı şu günlerde?