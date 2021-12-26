Sabah başyazarı: Erdoğan'ı mukayese edecek olursak Gorbaçov'a değil Putin'e benziyor, bu açıdan yarına daha güvenle bakıyoruz

Sabah başyazarı Mehmet Barlas, "Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mukayese edecek olursak Gorbaçov'a değil Putin'e benziyor. Bu açıdan yarına daha güvenle bakıyoruz." görüşünü savundu.

Barlas yazısında, "Komşu ülkelerde yer alan milliyetçilik, ırkçılık ve benzeri akımlar, Osmanlı İmparatorluğu'nda da gerçekleşti. Biz Şii'likte İran'ı tehlike olarak görürken farklı akımlar yaygın bir inanç oldu. Sonunda Abdülaziz ile başlayıp Abdülhamid ile biten süreç, darbelerin ülkesi haline getirdi Osmanlı'yı. Osmanlı'yı Alman İmparatorluğu'yla eşit hale sokacağını zanneden Enver Paşa, Alman İmparatoru Wilhelm'in kötü bir yaveri oldu. Cumhuriyet döneminde de bazı siyasetçiler, Gorbaçov'un Rusya'ya baktığı gibi baktılar ve az kalsın PKK, Türkiye'yi ikiye bölüyordu.

Bereket durum değişti." düşüncesini dile getirdi.



