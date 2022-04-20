Sabah başyazarı: Elon Musk, Twitter'ı da ele geçirirse tüm dünyada sansür imkânsızlaşacak

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Elon Musk, Twitter'ı da ele geçirirse sadece Amerika'da değil tüm dünyada sansür imkânsızlaşacak" düşüncesini dile getirdi.

Barlas yazısında, "Twitter'ı ele geçirmeye çalışan Elon Musk, Amerika gündeminde en tepede. Sansür mekanizmaları ellerinden gidecek olan yerleşik düzen, büyük panik yaşıyor. Bu düzenle iç içe geçmiş Twitter yönetim kurulu da ne yapacağını şaşırdı. Elon Musk, Twitter'ı alamasın diye her türlü finansal savaş yöntemini kullanıyorlar. Ancak Musk, Twitter yönetim kurulunu yerinden hoplatacak bir açıklama yaptı. Eğer Twitter'ı almayı başarırsa bundan sonra yönetim kuruluna maaş vermeyeceğini söyledi. Bu konu aslında Amerika kadar tüm dünya için de çok önemli. Çünkü dünyaya uydudan internet dağıtan Musk, Twitter'ı da ele geçirirse sadece Amerika'da değil tüm dünyada sansür imkânsızlaşacak." ifadesini kullandı.