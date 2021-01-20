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Sabah başyazarı: Devlet kurumlarına ve özellikle ordu ile adliyeye sızmış FETÖ'cülerin toplanmaları galiba sonu hiç gelmeyecek gelişme

"Bu süreç gerçekten şaşırtıcı biçimde ve etkileyici rakamlarla devam ediyor"

20 Ocak 2021 10:33

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Galiba sonu hiç gelmeyecek gelişme, çeşitli devlet kurumlarına ve özellikle ordu ile adliyeye sızmış FETÖ'cülerin toplanmalarıdır. Bu süreç gerçekten şaşırtıcı biçimde ve etkileyici rakamlarla devam ediyor." görüşünü savundu. 

Barlas yazısında, "Açıkçası FETÖ ile mücadelenin aksatılmadan sürdürülmesi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığı sayesinde mümkün oluyor." düşüncesini dile getirdi. 

Barlas, "Nitekim dün de İzmir merkezli 59 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 218'i muvazzaf asker, 238 kişi için gözaltı kararı var. Bakalım Biden'ın başkanlığı döneminde Amerika yine FETÖ'nün arkasındaki karanlık güç olmaya devam edecek mi?" ifadesini kullandı. 

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