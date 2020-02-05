Sabah başyazarı: Çin'i vuran Koronavirüs’ü Amerika üretmiş olamaz mı?

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs sonrası ülkenin ekonomisindeki düşüşe dikkati çekti. Barlas, "Ne dersiniz? Çin'i vuran bu virüsü Amerika üretmiş olamaz mı?" görüşünü savundu.

"Çin'i Amerika değil Koronavirüs dize getirdi" başlıklı yazısında Barlas, "Merkezde Çin'in bulunduğu dünya Koronavirüs alarmında. Ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 427'ye ulaştı. Koronavirüs ile enfekte olanların sayısı ise 2 bin 788'inin durumu ciddi olmak üzere 20 bini aştı. Ülkede yeni yıl dolasıyla kapalı olan piyasaların açılmasıyla, Şanghay Borsası'nın CSI 300 endeksi son 13 yılın en kötü açılışını yaparak yüzde 9.1 düştü. Çin Merkez Bankası'nın 171 milyar dolar değerinde piyasaya para sürmesi piyasaların kötü bir performans izlemesinin önüne geçemedi. Borsadaki şirketlerin piyasa değerinde ise 400 milyar dolara yakın düşüş gerçekleşti." ifadesini kullandı.

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